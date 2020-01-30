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بطلة فرنسا تتهم مدربها السابق باغتصابها
الخميس, 30 يناير, 2020 09:35:00 مساءً

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بطلة فرنسا تتهم مدربها السابق باغتصابها
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*يمن برس -وكالات
اتهمت المتزلجة السابقة، بطلة فرنسا عشر مرات، سارة أبيتبول، ​​مدربها جيل باير بالاعتداء الجنسي المتكرر عليها بين عامي 1990 و1992، عندما كانت في منتصف عقدها الثاني.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عن أبيتبول البالغة من العمر 44 عاما قولها: "لقد أمضيت الليلة في الخارج عندما كان عمري 15 عامًا. لقد استغل ضعفي. إلى اليوم  أشعر بالخوف عندما أغادر المنزل."

الجدير بالذكر أن سارة أبيتبول ليست المتزلجة الوحيدة التي خرجت عن صمتها ورفعت دعوى قضائية ضد  المدرب باير، فقد كشفت الصحيفة عددا من أعمال العنف والاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها بعض الرياضيات من قبل مدربيهن.


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خاص - يمن برس

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