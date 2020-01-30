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مشروع بيان أممي يدعو لخفض التصعيد العسكري في اليمن

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*يمن برس - متابعات

قالت مصادر أممية إن البعثة البريطانية، قدمت مشروع بيان رئاسي لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في اليمن.



وبحسب المصادر، يدعو البيان لخفض التصعيد في اليمن و دعم جهود التوصل الى حل سياسي. و يعرب عن خيبة أمل أعضاء المجلس إزاء عودة اعمال العنف في اليمن. داعيا كافة الأطراف إلى وقف القتال فورا، و مواصلة العمل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. مؤكدا على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن، و تسهيل عمل الوكالات الإنسانية و تدفق المساعدات، و تيسير وصولها الى المحتاجين. و يؤكد على التزام أعضاء المجلس القوي بوحدة اليمن و سيادته واستقلاله.



و أكد المصادر أن أعضاء المجلس لا يزالون يدرسون مشروع البيان البيان البريطاني. منوهة إلى أن ملاحظات طرحتها البعثة الروسية على البيان.



و كان مجلس الأمن الدولي عقد الثلاثاء الماضي اجتماعاً مغلقا بطلب بريطاني، لمناقشة التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر أممية إن البعثة البريطانية، قدمت مشروع بيان رئاسي لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في اليمن.وبحسب المصادر، يدعو البيان لخفض التصعيد في اليمن و دعم جهود التوصل الى حل سياسي. و يعرب عن خيبة أمل أعضاء المجلس إزاء عودة اعمال العنف في اليمن. داعيا كافة الأطراف إلى وقف القتال فورا، و مواصلة العمل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. مؤكدا على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن، و تسهيل عمل الوكالات الإنسانية و تدفق المساعدات، و تيسير وصولها الى المحتاجين. و يؤكد على التزام أعضاء المجلس القوي بوحدة اليمن و سيادته واستقلاله.و أكد المصادر أن أعضاء المجلس لا يزالون يدرسون مشروع البيان البيان البريطاني. منوهة إلى أن ملاحظات طرحتها البعثة الروسية على البيان.و كان مجلس الأمن الدولي عقد الثلاثاء الماضي اجتماعاً مغلقا بطلب بريطاني، لمناقشة التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن.







اليمن بيان أممي مجلس الامن



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