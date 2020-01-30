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مشروع بيان أممي يدعو لخفض التصعيد العسكري في اليمن
الخميس, 30 يناير, 2020 10:01:00 مساءً

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مشروع بيان أممي يدعو لخفض التصعيد العسكري في اليمن

*يمن برس - متابعات
قالت مصادر أممية إن البعثة البريطانية، قدمت مشروع بيان رئاسي لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في اليمن.

وبحسب المصادر،  يدعو البيان لخفض التصعيد في اليمن و دعم جهود التوصل الى حل سياسي. و يعرب عن خيبة أمل أعضاء المجلس إزاء عودة اعمال العنف في اليمن. داعيا كافة الأطراف إلى وقف القتال فورا، و مواصلة العمل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. مؤكدا على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن، و تسهيل عمل الوكالات الإنسانية و تدفق المساعدات، و تيسير وصولها الى المحتاجين. و يؤكد على التزام أعضاء المجلس القوي بوحدة اليمن و سيادته  واستقلاله.

و أكد المصادر أن أعضاء المجلس لا يزالون يدرسون مشروع البيان البيان البريطاني. منوهة إلى أن ملاحظات طرحتها البعثة الروسية على البيان.

و كان مجلس الأمن الدولي عقد الثلاثاء الماضي اجتماعاً مغلقا بطلب بريطاني، لمناقشة التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن.


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خاص - يمن برس

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