مشروع بيان أممي يدعو لخفض التصعيد العسكري في اليمن

*يمن برس - متابعات
قالت مصادر أممية إن البعثة البريطانية، قدمت مشروع بيان رئاسي لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في اليمن.
وبحسب المصادر، يدعو البيان لخفض التصعيد في اليمن و دعم جهود التوصل الى حل سياسي. و يعرب عن خيبة أمل أعضاء المجلس إزاء عودة اعمال العنف في اليمن. داعيا كافة الأطراف إلى وقف القتال فورا، و مواصلة العمل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. مؤكدا على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن، و تسهيل عمل الوكالات الإنسانية و تدفق المساعدات، و تيسير وصولها الى المحتاجين. و يؤكد على التزام أعضاء المجلس القوي بوحدة اليمن و سيادته واستقلاله.
و أكد المصادر أن أعضاء المجلس لا يزالون يدرسون مشروع البيان البيان البريطاني. منوهة إلى أن ملاحظات طرحتها البعثة الروسية على البيان.
و كان مجلس الأمن الدولي عقد الثلاثاء الماضي اجتماعاً مغلقا بطلب بريطاني، لمناقشة التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن.
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