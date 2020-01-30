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قوات سعودية ضاربة تصل مأرب قبيل المعركة الكبرى

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*يمن برس - خاص



قال مصدر عسكري إن تعزيزات عسكرية كبيرة، وصلت إلى محافظة مأرب (شرقي اليمن)، دعماً لقوات الجيش الوطني، قادمة من الأراضي السعودية.



وأوضح المصدر لـ "يمن برس"، أن عربات عسكرية ودبابات وصلت إلى محافظة مأرب اليوم الخميس، عبر منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية قادمة من الأراضي السعودية.



وأشار المصدر إلى أن التعزيزات العسكرية السعودية وصلت إلى معسكر التحالف العربي بمأرب.



وبحسب المصدر، دفع التحالف بتعزيزات عسكرية إلى مأرب بهدف استعادة ستعادة المواقع التي خسرها الجيش الوطني بعد إعلان وزارة الدفاع انسحابا وصفته بالتكتيكي من بعض مواقعها في جبهة نهم.



وتزامن وصول التعزيزات مع معارك عنيفة بين الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثيين في جبهات الجوف ونهم ومأرب منذ قرابة الأسبوعين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مصدر عسكري إن تعزيزات عسكرية كبيرة، وصلت إلى محافظة مأرب (شرقي اليمن)، دعماً لقوات الجيش الوطني، قادمة من الأراضي السعودية.وأوضح المصدر لـ "يمن برس"، أن عربات عسكرية ودبابات وصلت إلى محافظة مأرب اليوم الخميس، عبر منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية قادمة من الأراضي السعودية.وأشار المصدر إلى أن التعزيزات العسكرية السعودية وصلت إلى معسكر التحالف العربي بمأرب.وبحسب المصدر، دفع التحالف بتعزيزات عسكرية إلى مأرب بهدف استعادة ستعادة المواقع التي خسرها الجيش الوطني بعد إعلان وزارة الدفاع انسحابا وصفته بالتكتيكي من بعض مواقعها في جبهة نهم.وتزامن وصول التعزيزات مع معارك عنيفة بين الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثيين في جبهات الجوف ونهم ومأرب منذ قرابة الأسبوعين.







اليمن مأرب تعزيزات



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