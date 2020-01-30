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راكبة تهدد بتفجير نفسها.. كيف تصرف قائد الطائرة الروسية؟
الخميس, 30 يناير, 2020 10:40:00 مساءً

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راكبة تهدد بتفجير نفسها.. كيف تصرف قائد الطائرة الروسية؟
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*يمن برس - وكالات
هبطت طائرة روسية اضطراريا في موسكو اليوم بعد أن وقفت راكبة في ممر الطائرة وهددت بتفجير نفسها، لكن الشرطة قالت في وقت لاحق إنها لم تعثر معها على أي مواد متفجرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة طيران (إس7) القول أن طائرتها كانت في رحلة إلى موسكو من سيمفروبول بمنطقة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

واضافت إن الشرطة ألقت القبض على المرأة بعد هبوط الطائرة في مطار دوموديدوفو بموسكو.


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خاص - يمن برس

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