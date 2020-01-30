الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / فلكي يمني يحذر مما سيحدث خلال الأسبوع القادم

فلكي يمني يحذر مما سيحدث خلال الأسبوع القادم

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

خبير فلكي ينبه مما سيحدث خلال الأيام القادمة

*يمن برس - خاص

توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي انحسار الكتل الهوائية الباردة على اليمن ابتداءً من اليوم الخميس مع تحسن ملحوظ لدرجة الحرارة الصغرى و زيادة كبيرة في الغطاء السحابي على معظم المناطق اليمنية خلال الأسبوع القادم.



وقال في تدوينة على "فيسبوك" اليوم الخميس، إنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض الأجزاء من المناطق الساحلية و المرتفعات الجبلية والأحواض القريبة منها، وقد تنشط بعض الخلايا الغزيرة على شمال غرب اليمن لتاثرها النسبي بالحالة الماطرة على جنوب غرب السعودية.



وحذر الفلكي الشوافي الصيادين اليمنيين من إرتفاع هبات الرياح والتي تسبب اضطراب أمواج البحر على باب المندب والسواحل الغربية خلال الأيام القادمة و خاصة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي انحسار الكتل الهوائية الباردة على اليمن ابتداءً من اليوم الخميس مع تحسن ملحوظ لدرجة الحرارة الصغرى و زيادة كبيرة في الغطاء السحابي على معظم المناطق اليمنية خلال الأسبوع القادم.وقال في تدوينة على "فيسبوك" اليوم الخميس، إنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض الأجزاء من المناطق الساحلية و المرتفعات الجبلية والأحواض القريبة منها، وقد تنشط بعض الخلايا الغزيرة على شمال غرب اليمن لتاثرها النسبي بالحالة الماطرة على جنوب غرب السعودية.وحذر الفلكي الشوافي الصيادين اليمنيين من إرتفاع هبات الرياح والتي تسبب اضطراب أمواج البحر على باب المندب والسواحل الغربية خلال الأيام القادمة و خاصة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.







اليمن الفلكي الشوافي طقس



شارك الخبر أصدقاءك:



426

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







