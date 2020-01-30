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الصحة العالمية تعلن رسميًا حالة الطوارئ الدولية لمواجهة فيروس كورونا

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب فيروس كورونا.



وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ للمنظمة اليوم الخميس، أن هذا القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار الفيروس في 18 دولة في العالم.



وأشار غيبريسوس إلى أن هذا القرار ليس للتعبير عن "عدم الثقة" بالصين، مشيرا إلى أن المنظمة لا توصي بتقليص التعاملات التجارية مع الصين والسفر إليها بسبب اندلاع الوباء.



وأعرب عن ثقته بأن الإجراءات التي تتخذها الصين لمحاربة انتشار الوباء ستسمح بتغيير الوضع. وقال: "اطلعت على قدراتهم، وأعتقد أنهم سيسيطرون على الوضع بأسرع ما يمكن".



وأضاف أن ما يثير القلق الأكبر هو إمكانية انتشار الفيروس في بلدان ذات أنظمة ضعيفة للرعاية الصحية.



من جهته، قال رئيس لجنة الطوارئ للمنظمة ديديه حسين، إن اللجنة اتخذت قرارها "بتوافق شبه تام"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسمح لمنظمة الصحة العالمية بأن تضطلع بدور أكبر في اتخاذ إجراءات محاربة الوباء على نطاق دولي.



وتجدر الإشارة إلى أن خبراء منظمة الصحة العالمية قرروا مرتين خلال الأسبوع الماضي عدم إعلان حالة طوارئ دولية بسبب فيروس كورونا، حيث كان الخبراء بانتظار مزيد من المعلومات من الصين، وتأكيد انتقال الفيروس من شخص لآخر في دول أخرى.



ومع إعلان حالة الطوارئ الدولية، من المفترض توجيه توصيات إلى الدول بهدف منع انتشار الوباء دون التدخل المفرط في مجالات السفر والتجارة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب فيروس كورونا.وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ للمنظمة اليوم الخميس، أن هذا القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار الفيروس في 18 دولة في العالم.وأشار غيبريسوس إلى أن هذا القرار ليس للتعبير عن "عدم الثقة" بالصين، مشيرا إلى أن المنظمة لا توصي بتقليص التعاملات التجارية مع الصين والسفر إليها بسبب اندلاع الوباء.وأعرب عن ثقته بأن الإجراءات التي تتخذها الصين لمحاربة انتشار الوباء ستسمح بتغيير الوضع. وقال: "اطلعت على قدراتهم، وأعتقد أنهم سيسيطرون على الوضع بأسرع ما يمكن".وأضاف أن ما يثير القلق الأكبر هو إمكانية انتشار الفيروس في بلدان ذات أنظمة ضعيفة للرعاية الصحية.من جهته، قال رئيس لجنة الطوارئ للمنظمة ديديه حسين، إن اللجنة اتخذت قرارها "بتوافق شبه تام"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسمح لمنظمة الصحة العالمية بأن تضطلع بدور أكبر في اتخاذ إجراءات محاربة الوباء على نطاق دولي.وتجدر الإشارة إلى أن خبراء منظمة الصحة العالمية قرروا مرتين خلال الأسبوع الماضي عدم إعلان حالة طوارئ دولية بسبب فيروس كورونا، حيث كان الخبراء بانتظار مزيد من المعلومات من الصين، وتأكيد انتقال الفيروس من شخص لآخر في دول أخرى.ومع إعلان حالة الطوارئ الدولية، من المفترض توجيه توصيات إلى الدول بهدف منع انتشار الوباء دون التدخل المفرط في مجالات السفر والتجارة.







الصحة العالمية كورونا حالة طوارئ دولية



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