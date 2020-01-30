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مصدر عسكري يكشف ماحدث اليوم في جبهة نهم
الخميس, 30 يناير, 2020 11:40:00 مساءً
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الجيش نهم
*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن الجيش الوطني، مقتل 16 من عناصر الحوثيين بينهم قيادي في كمين محكم لقواته في جبهة نهم (شرقي صنعاء).
ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن مصدر عسكري، أن 16 حوثياً قتلوا بينهم قائد المجاميع المدعو "أبو الزهراء" فيما تمكن الأبطال من أسر 7 آخرين.
وأكد المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات الحوثيين في منطقة الملاجم جنوب صلب، وتمكنت من تدمير طقمين ومقتل جميع من كانوا على متنهما.
وتدور مواجهات عنيفة منذ قرابة أسبوعين في جبهة نهم والجوف وهيلان بمأرب بين الحوثيين من جهة، وقوات الجيش الوطني من جهة أخرى.
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