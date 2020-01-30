 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / تفاصيل جديدة بشأن صحة الرئيس المصري الأسبق مبارك
تفاصيل جديدة بشأن صحة الرئيس المصري الأسبق مبارك
الخميس, 30 يناير, 2020 11:55:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تفاصيل جديدة بشأن صحة الرئيس المصري الأسبق مبارك

*يمن برس - متابعات
غادر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، غرفة العناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، بعد مكوثه فيها قرابة أسبوع إثر خضوعه لعملية استئصال ”ورم“ في المعدة.

وقالت مصادر إعلامية إن الرئيس الأسبق مبارك يوجد حاليًا في قسم القلب بمستشفى الجلاء العسكري حيث تم تجهيز غرفة خاصة له لقضاء فترة نقاهة خاصة بعد تحسن حالته الصحية بشكل كبير مقارنة مع ما كانت عليه خلال اليومين الماضيين.

وأضافت المصادر أن حسني مبارك ”يحظى برعاية طبية على أعلى مستوى إذ يكثف الأطباء جهودهم لتحسين حالته الصحية تمهيدًا لعودته إلى منزله خلال اليومين المقبلين“.

وأوضحت أن الزيارة مازالت ممنوعة عنه، فيما توجد حراسة أمنية مكثفة على غرفته، ويوجد بجانبه بشكل مستمر نجله علاء، فيما شوهد نجله الأكبر جمال عدة مرات وهو يزور والده ويغادر وبجانبه 4 حراس بشكل مستمر.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1325
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©