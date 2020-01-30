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تفاصيل جديدة بشأن صحة الرئيس المصري الأسبق مبارك

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*يمن برس - متابعات

غادر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، غرفة العناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، بعد مكوثه فيها قرابة أسبوع إثر خضوعه لعملية استئصال ”ورم“ في المعدة.



وقالت مصادر إعلامية إن الرئيس الأسبق مبارك يوجد حاليًا في قسم القلب بمستشفى الجلاء العسكري حيث تم تجهيز غرفة خاصة له لقضاء فترة نقاهة خاصة بعد تحسن حالته الصحية بشكل كبير مقارنة مع ما كانت عليه خلال اليومين الماضيين.



وأضافت المصادر أن حسني مبارك ”يحظى برعاية طبية على أعلى مستوى إذ يكثف الأطباء جهودهم لتحسين حالته الصحية تمهيدًا لعودته إلى منزله خلال اليومين المقبلين“.



وأوضحت أن الزيارة مازالت ممنوعة عنه، فيما توجد حراسة أمنية مكثفة على غرفته، ويوجد بجانبه بشكل مستمر نجله علاء، فيما شوهد نجله الأكبر جمال عدة مرات وهو يزور والده ويغادر وبجانبه 4 حراس بشكل مستمر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك غادر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، غرفة العناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري، بعد مكوثه فيها قرابة أسبوع إثر خضوعه لعملية استئصال ”ورم“ في المعدة.وقالت مصادر إعلامية إن الرئيس الأسبق مبارك يوجد حاليًا في قسم القلب بمستشفى الجلاء العسكري حيث تم تجهيز غرفة خاصة له لقضاء فترة نقاهة خاصة بعد تحسن حالته الصحية بشكل كبير مقارنة مع ما كانت عليه خلال اليومين الماضيين.وأضافت المصادر أن حسني مبارك ”يحظى برعاية طبية على أعلى مستوى إذ يكثف الأطباء جهودهم لتحسين حالته الصحية تمهيدًا لعودته إلى منزله خلال اليومين المقبلين“.وأوضحت أن الزيارة مازالت ممنوعة عنه، فيما توجد حراسة أمنية مكثفة على غرفته، ويوجد بجانبه بشكل مستمر نجله علاء، فيما شوهد نجله الأكبر جمال عدة مرات وهو يزور والده ويغادر وبجانبه 4 حراس بشكل مستمر.







مصر مبارك الحالة الصحية



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