 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يزحفون بقوات ضخمة نحو أول محافظة جنوبية
الحوثيون يزحفون بقوات ضخمة نحو أول محافظة جنوبية
الجمعة, 31 يناير, 2020 12:38:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الحوثيون يزحفون بقوات ضخمة نحو أول محافظة جنوبية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي دفعت الخميس، بتعزيزات عسكرية كبيرة تضم أسلحة ومقاتلين إلى جبهات الضالع، (جنوبي اليمن).

ونقلت وكالة خبر عن تلك المصادر أن التعزيزات ضمت عربات مدرعة ودبابات وأطقماً عسكرية مدججة بالمقاتلين والأسلحة الرشاشة.

وبحسب المصادر، دفع الحوثيون بالتعزيزات عبر معسكر يريم إلى معسكر الحمزة بمدينة إب، واتجهت عبر نقيل خشبة إلى منطقة الطاحون بالحُشا، شمال غربي الضالع.

وتشهد جبهات القتال شمال محافظة الضالع اشتباكات عنيفة بين مسلحي الحوثيين والقوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية.

ومنذ أيام يكشف الحوثيون هجماتهم على محور جبهة بتار والجب والشامرية بمديرية قعطبة ، بهدف التقدم والسيطرة على معسكر الجب الاستراتيجي.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1808
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©