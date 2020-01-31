الحوثيون يزحفون بقوات ضخمة نحو أول محافظة جنوبية

*يمن برس - متابعة خاصة
قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي دفعت الخميس، بتعزيزات عسكرية كبيرة تضم أسلحة ومقاتلين إلى جبهات الضالع، (جنوبي اليمن).
ونقلت وكالة خبر عن تلك المصادر أن التعزيزات ضمت عربات مدرعة ودبابات وأطقماً عسكرية مدججة بالمقاتلين والأسلحة الرشاشة.
وبحسب المصادر، دفع الحوثيون بالتعزيزات عبر معسكر يريم إلى معسكر الحمزة بمدينة إب، واتجهت عبر نقيل خشبة إلى منطقة الطاحون بالحُشا، شمال غربي الضالع.
وتشهد جبهات القتال شمال محافظة الضالع اشتباكات عنيفة بين مسلحي الحوثيين والقوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية.
ومنذ أيام يكشف الحوثيون هجماتهم على محور جبهة بتار والجب والشامرية بمديرية قعطبة ، بهدف التقدم والسيطرة على معسكر الجب الاستراتيجي.
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