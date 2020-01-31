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كورونا يعبر القارات وتسجيل أول حالة إصابة في أمريكا

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كورونا يغزو دولة أوروبية جديدة والصحة العالمية تقدر مستوى خطره بالمرتفع

*يمن برس - متابعات

قال مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة إنه تم تسجيل أول حالة انتقال الإصابة بفيروس كورونا الجديد من شخص إلى آخر بالبلاد.



والمصاب الجديد هو زوج سيدة من شيكاغو كانت قد أصيبت بالفيروس بعدما عادت الشهر الماضي من ووهان بالصين حيث بدأ تفشي الفيروس هناك، حسبما قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.



وتم تشخيص ستة أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في الولايات المتحدة، الخمسة الأوائل منهم ترتبط إصابتهم بوجودهم بالصين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة إنه تم تسجيل أول حالة انتقال الإصابة بفيروس كورونا الجديد من شخص إلى آخر بالبلاد.والمصاب الجديد هو زوج سيدة من شيكاغو كانت قد أصيبت بالفيروس بعدما عادت الشهر الماضي من ووهان بالصين حيث بدأ تفشي الفيروس هناك، حسبما قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.وتم تشخيص ستة أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في الولايات المتحدة، الخمسة الأوائل منهم ترتبط إصابتهم بوجودهم بالصين.







كورونا الصين أمريكا



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