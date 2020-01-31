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كورونا يعبر القارات وتسجيل أول حالة إصابة في أمريكا
الجمعة, 31 يناير, 2020 01:42:00 صباحاً

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كورونا يغزو دولة أوروبية جديدة والصحة العالمية تقدر مستوى خطره بالمرتفع
كورونا يغزو دولة أوروبية جديدة والصحة العالمية تقدر مستوى خطره بالمرتفع

*يمن برس - متابعات
قال مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة إنه تم تسجيل أول حالة انتقال الإصابة بفيروس كورونا الجديد من شخص إلى آخر بالبلاد.

والمصاب الجديد هو زوج سيدة من شيكاغو كانت قد أصيبت بالفيروس بعدما عادت الشهر الماضي من ووهان بالصين حيث بدأ تفشي الفيروس هناك، حسبما قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتم تشخيص ستة أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في الولايات المتحدة، الخمسة الأوائل منهم ترتبط إصابتهم بوجودهم بالصين.


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خاص - يمن برس

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