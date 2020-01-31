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شاهد.. شاب يمني يذهل الجميع ويحمل أسطوانة غاز على ذقنه !

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*يمن برس - متابعات

يُسخِر الشاب اليمني سالم المغربي معرفته بالفيزياء للقيام بموهبته التي قد تبدو غريبة ومخيفة بنفس الوقت لدى البعض حيث يقوم بوضع أشياء خطيرة كالسيوف ووالساطور والعصي ويوزنها بإتقان لتقف بشكل عمودي على ذقنه وأجزاء من وجهه، ووصل به أن وضع عبوة غاز وطفل جالس على مقعد.



وقال المغربي لصحيفة البيان الإماراتية، "عندما كنت طفلاً، كنت ألعب بالعصي والزجاجات من أجل المتعة. ومن خلالها اكتشفت أن لدي موهبة في هذا المجال وقد وجدت أن العديد من الناس تحب مشاهدة ما أفعله".



واستطاع سالم أن يصل لهذا المستوى من التوازن من خلال التدريب الذاتي لفترة طويلة.



وأضاف سالم: "إنه أمر محفوف بالمخاطر بالفعل عندما أرفع الهواتف المحمولة لأنها قد تسقط وكذلك الأشياء الحادة ، في حين أن الأشياء الثقيلة لا تشكل أي مخاطر بالنسبة لي".







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يُسخِر الشاب اليمني سالم المغربي معرفته بالفيزياء للقيام بموهبته التي قد تبدو غريبة ومخيفة بنفس الوقت لدى البعض حيث يقوم بوضع أشياء خطيرة كالسيوف ووالساطور والعصي ويوزنها بإتقان لتقف بشكل عمودي على ذقنه وأجزاء من وجهه، ووصل به أن وضع عبوة غاز وطفل جالس على مقعد.وقال المغربي لصحيفة البيان الإماراتية، "عندما كنت طفلاً، كنت ألعب بالعصي والزجاجات من أجل المتعة. ومن خلالها اكتشفت أن لدي موهبة في هذا المجال وقد وجدت أن العديد من الناس تحب مشاهدة ما أفعله".واستطاع سالم أن يصل لهذا المستوى من التوازن من خلال التدريب الذاتي لفترة طويلة.وأضاف سالم: "إنه أمر محفوف بالمخاطر بالفعل عندما أرفع الهواتف المحمولة لأنها قد تسقط وكذلك الأشياء الحادة ، في حين أن الأشياء الثقيلة لا تشكل أي مخاطر بالنسبة لي".







اليمن سالم المغربي اسطوانة غاز



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2015

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