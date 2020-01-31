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طريقة غريبة لوقف تساقط الشعر تثير جدلاً وتغضب الأطباء!

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*يمن برس - متابعات

يحاول العديد من الأشخاص، الذي يتعرضون لفقدان الشعر باستمرار، تجربة أي شيء لوقف التساقط بأي ثمن.



ومع ذلك، واجهت طريقة جديدة وغريبة رد فعل عنيف من قبل أطباء، قالوا إنها قد تضر أكثر مما تنفع، حيث حثوا الناس على الامتناع عن وضع زيت الفلفل الحار أو فرك مسحوق الفلفل على رؤوسهم، على الرغم من ادعاء البعض عبر مواقع الإنترنت أنه يحفز على تجديد بصيلات الشعر.



ويحذر الأطباء من أن هذا الإجراء قد يسبب الحروق، وردود الفعل الجلدية المؤلمة، وحتى تساقط الشعر.



وقال الطبيب الرائد في زراعة الشعر، الدكتور بيسام فارجو، من معهد Farjo Hair: "من غير المرجح أن يلقى أي شخص يطبّق هذا العلاج الغريب أية نتائج، وهناك خطر يتمثل في تهيج الجلد والتهابات فروة الرأس وما يترتب على ذلك من تساقط الشعر".



وظهر الإجراء الجديد الغريب بعد انتشار مقاطع فيديو لا حصر لها على موقع "يوتيوب"، لتشجيع الناس على تجربة خدعة الفلفل الحار.



وذكرت قناة HairGuard أن الفلفل الحار مفيد لنمو الشعر، ويساعد على تحفيز بصيلات الشعر. ويوفر عددا من الوصفات لمراهم تحفيز الشعر، بما في ذلك مزيج لا يحتوي فقط على الفلفل الحار، بل أيضا صفار البيض وعصير الليمون.



ومع ذلك، تحذر القناة الأشخاص الذين يجربون الطريقة هذه، من احتمال تعرضهم لتهيج الجلد والالتهابات. وفي مقاطع أخرى على "يوتيوب"، يوضح CandyApple MoMo كيفية تدليك الجذور باستخدام الفلفل الحار.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يحاول العديد من الأشخاص، الذي يتعرضون لفقدان الشعر باستمرار، تجربة أي شيء لوقف التساقط بأي ثمن.ومع ذلك، واجهت طريقة جديدة وغريبة رد فعل عنيف من قبل أطباء، قالوا إنها قد تضر أكثر مما تنفع، حيث حثوا الناس على الامتناع عن وضع زيت الفلفل الحار أو فرك مسحوق الفلفل على رؤوسهم، على الرغم من ادعاء البعض عبر مواقع الإنترنت أنه يحفز على تجديد بصيلات الشعر.ويحذر الأطباء من أن هذا الإجراء قد يسبب الحروق، وردود الفعل الجلدية المؤلمة، وحتى تساقط الشعر.وقال الطبيب الرائد في زراعة الشعر، الدكتور بيسام فارجو، من معهد Farjo Hair: "من غير المرجح أن يلقى أي شخص يطبّق هذا العلاج الغريب أية نتائج، وهناك خطر يتمثل في تهيج الجلد والتهابات فروة الرأس وما يترتب على ذلك من تساقط الشعر".وظهر الإجراء الجديد الغريب بعد انتشار مقاطع فيديو لا حصر لها على موقع "يوتيوب"، لتشجيع الناس على تجربة خدعة الفلفل الحار.وذكرت قناة HairGuard أن الفلفل الحار مفيد لنمو الشعر، ويساعد على تحفيز بصيلات الشعر. ويوفر عددا من الوصفات لمراهم تحفيز الشعر، بما في ذلك مزيج لا يحتوي فقط على الفلفل الحار، بل أيضا صفار البيض وعصير الليمون.ومع ذلك، تحذر القناة الأشخاص الذين يجربون الطريقة هذه، من احتمال تعرضهم لتهيج الجلد والالتهابات. وفي مقاطع أخرى على "يوتيوب"، يوضح CandyApple MoMo كيفية تدليك الجذور باستخدام الفلفل الحار.







طب الشعر الفلفل الحار



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