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وفاة فتاة مصرية بسبب الختان وحبس والديها والطبيب
الجمعة, 31 يناير, 2020 02:15:00 صباحاً

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وفاة فتاة مصرية بسبب الختان وحبس والديها والطبيب
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*يمن برس - متابعات
أمر النائب العام المصري بحبس والدي وخالة طفلة وطبيبا بالمعاش؛ أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها.

وأدانت "اللجنة الوطنية المصرية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة " بأشد العبارات الحادث المأساوى الذى تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط تبلغ من العمر 12عاما، وأودى بحياتها أمس الخميس أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.


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خاص - يمن برس

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