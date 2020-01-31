بيان تحذيري من جمعية الصرافين اليمنيين

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*يمن برس - متابعة خاصة

دعت جمعية الصرافين اليمنيين، كافة منشآت وشركات الصرافة بمنع بيع العملات الأجنبية لمناطق الإرتفاع تحت أي مبرر.



وطالبت في بيان الخميس، شركات ومنشآت الصرافة الى الإلتزام بتغطية طلبات واحتياجات عملائهم الدائمين و أخذ البيانات اللازمة وتحديد الغرض من البيع أو الشراء بشكل تفصيلي.



وأشارت الى أنه سيتم نزول الجهات المختصة للتأكد من تطبيق ذلك ومن يخالف يتحمل المسئولية كاملة.



ونوهت بأن التعميم جاء بناءً على توجيهات سابقة، حرصاً على الحفاظ على إستقرار أسعار الصرف.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعت جمعية الصرافين اليمنيين، كافة منشآت وشركات الصرافة بمنع بيع العملات الأجنبية لمناطق الإرتفاع تحت أي مبرر.وطالبت في بيان الخميس، شركات ومنشآت الصرافة الى الإلتزام بتغطية طلبات واحتياجات عملائهم الدائمين و أخذ البيانات اللازمة وتحديد الغرض من البيع أو الشراء بشكل تفصيلي.وأشارت الى أنه سيتم نزول الجهات المختصة للتأكد من تطبيق ذلك ومن يخالف يتحمل المسئولية كاملة.ونوهت بأن التعميم جاء بناءً على توجيهات سابقة، حرصاً على الحفاظ على إستقرار أسعار الصرف.







اليمن جمعية الصرافين صنعاء



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