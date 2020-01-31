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شجرة تنتج 40 نوعاً من الفاكهة
الجمعة, 31 يناير, 2020 02:45:00 صباحاً

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شجرة تنتج 40 نوعاً من الفاكهة
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*يمن برس - متابعات

عرض المزارع الأميركي والأستاذ المشارك في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك، سام فان أكن، شجرة تنتج أربعين نوعا من الفاكهة، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وتمكّن المزارع الأميركي من تحقيق مشروعه في الولايات المتحدة، ويعمل حاليا على نقل فكرته إلى سويسرا.

وقال سام: "إنها شجرة واحدة تنتج أربعين صنفا من الخوخ والمشمش والنيكتارين والكرز واللوز، وأعمل هنا في سويسرا على شجرة تفاح تنتج أربعين صنفا من التفاح السويسري".

ولدى سام أكثر من عشرين موقعا للإنتاج في الولايات المتحدة، ويعتمد المزارع الأميركي في مشروعه على استخدام تقنية التطعيم.

وتتم عملية التطعيم عبر قطع غصن من شجرة ما وإلصاقها بغصن الشجرة الأخرى التي يجري العمل عليها ليلتئم نوعان من الفواكه، وتبدأ الشجرة بعد ذلك بإنتاج العديد من أنواع الفاكهة التي تنتمي إلى جنس واحد.

ويرجع سام فكرة تقنيته إلى تخوفه من أن تؤدي التغيرات المناخية الحادة إلى تهديد أشجار الفاكهة.

وعن هذه النقطة، يقول سام، إن أي شخص يزرع الأشجار يلاحظ التغير في المناخ، مضيفا" كانت هناك ثلاث سنوات اختفى خلالها التفاح من نيويورك، بسبب الدفء الذي شهده موسم الثمرة. إنه أمر مرعب أن تكون هذه القاعدة".

وبالإضافة إلى مواجهة الاحتباس الحراري ستساعد هذه التقنية المزارع الصغيرة على التنويع في الزراعة، حيث أنها لا تتطلب مساحات أكبر لتوفير أماكن لأشجار أخرى جديدة.


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خاص - يمن برس

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