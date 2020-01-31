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بالفيديو صيني يتكلم باللهجة اليمنية: أنا رايح لليمن يا حبيبي!
الجمعة, 31 يناير, 2020 02:48:00 مساءً

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بالفيديو صيني يتكلم باللهجة اليمنية: أنا رايح لليمن يا حبيبي!
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*يمن برس - متابعة خاصة
تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب صيني، يقول إنه مسافر إلى اليمن، إلى مديرية وصاب بمحافظة ذمار "لغاية في نفسه" ثم يعود إلى الصين.

الشاب الصيني الذي يتحدث بطلاقة بلغة عربية باللهجة اليمنية، تحدث مازحًا عن حصوله على جواز سفر يمني، لوح به بيده، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى منطقة "وصاب العالي"!

الجدير بالذكر أننا لم نتمكن من معرفة تاريخ تصوير المقطع المصور، كما لم نجد ما يلقي الضوء بشكل أوفى على "بطل" المشهد.


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خاص - يمن برس

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