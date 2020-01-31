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عاجل وحصري.. الحوثيون يستهدفون معسكر ماس بالقذائف في محاولة لاقتحامة

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*يمن برس - خاص

يشن مسلحو جماعة الحوثي مساء الليلة الجمعة هجومًا كبيرًا على معسكر ماس الإستراتيجي في منطقة الجدعان شمال محافظة مأرب.



وأكدت مصادر خاصة لموق "يمن برس" أن الحوثيون في هذه اللحظات يستهدفون معسكر ماس بقذائف الهاون وقذائف المدفعية في محاولة لإسقاط معسكر ماس والذي تتمترس فيه قوات الجيش الوطني بعد انسحابها من فرضة نهم ومفرق الجوف.



يشار إلى أن معسكر ماس يعتبر من أهم المواقع العسكرية التي مازال الجيش الوطني يسيطر عليها حاليًا، ويبعد عن مفرق الجوف 15 كم تقريبًا، وفي حال سقط المعسكر بيد جماعة الحوثي فإن الطريق ستكون أمامه سهله ومختصرة لدق أبواب مدينة مأرب (المجمع) من الجهة الشمالية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يشن مسلحو جماعة الحوثي مساء الليلة الجمعة هجومًا كبيرًا على معسكر ماس الإستراتيجي في منطقة الجدعان شمال محافظة مأرب.وأكدت مصادر خاصة لموق "يمن برس" أن الحوثيون في هذه اللحظات يستهدفون معسكر ماس بقذائف الهاون وقذائف المدفعية في محاولة لإسقاط معسكر ماس والذي تتمترس فيه قوات الجيش الوطني بعد انسحابها من فرضة نهم ومفرق الجوف.يشار إلى أن معسكر ماس يعتبر من أهم المواقع العسكرية التي مازال الجيش الوطني يسيطر عليها حاليًا، ويبعد عن مفرق الجوف 15 كم تقريبًا، وفي حال سقط المعسكر بيد جماعة الحوثي فإن الطريق ستكون أمامه سهله ومختصرة لدق أبواب مدينة مأرب (المجمع) من الجهة الشمالية.







الحوثيون معسكر ماس قصف حوثي



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