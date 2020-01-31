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السودان تعلن بدء إجراءات تبادل الأسرى مع الحوثيين
الجمعة, 31 يناير, 2020 09:50:00 مساءً

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السودان تعلن بدء إجراءات تبادل الأسرى مع الحوثيين
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، اليوم الجمعة، بدء إجراءات تبادل الأسرى السودانيين مع “الحوثيين”.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن الحسن قوله إنه "في إطار قيادة التحالف العربي التي تقوده السعودية في الحرب ضد الحوثيين، تأتي الخطوة لبدء إجراءات لتبادل الأسرى السودانيين التي جاءت برغبة من قبل جماعة الحوثيين والتي ستكون بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف أن "هذه الخطوة ستتم عبر آليات وقنوات التحاف العربي بقيادة السعودية.

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت الخميس، عن استعدادها اجراء محادثات مع السلطات السودانية لتبادل الأسرى عبر لجنة الصليب الأحمر الدولي.
 


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خاص - يمن برس

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