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قيادي حوثي: وساطة دولة عربية أوقفت زحفنا نحو مدينة مأرب

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي إن وساطة قامت بها دولة عربية أوقفت زحف مسلحي الجماعة على مدينة مأرب (شرقي صنعاء).



وأضاف البخيتي وهو عضو المجلس السياسي للجماعة في تصريحات لقناة "الجزيرة "عندما اقتربت قواتنا من مدينة مأرب تدخلت دولة عربية على خط الوساطة ونشيد بجهود هذه الدولة (دون الإشارة لإسمها).



وأشار إلى أن عملية اقتحام مأرب تأجلت حقناً للدماء واستجابة لوساطة هذا الدولة العربية.



وتدور معارك عنيفة، منذ أسبوعين بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين في جبهم نهم بصنعاء ومديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب وبعض مديريات الجوف شمال وشرقي البلاد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي إن وساطة قامت بها دولة عربية أوقفت زحف مسلحي الجماعة على مدينة مأرب (شرقي صنعاء).وأضاف البخيتي وهو عضو المجلس السياسي للجماعة في تصريحات لقناة "الجزيرة "عندما اقتربت قواتنا من مدينة مأرب تدخلت دولة عربية على خط الوساطة ونشيد بجهود هذه الدولة (دون الإشارة لإسمها).وأشار إلى أن عملية اقتحام مأرب تأجلت حقناً للدماء واستجابة لوساطة هذا الدولة العربية.وتدور معارك عنيفة، منذ أسبوعين بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين في جبهم نهم بصنعاء ومديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب وبعض مديريات الجوف شمال وشرقي البلاد.







الحوثي مارب وساطة



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