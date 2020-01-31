الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تفجر الخلافات بين الحوثيين في الجوف وزعيم الجماعة يتدخل

تفجر الخلافات بين الحوثيين في الجوف وزعيم الجماعة يتدخل

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعات

كشفت مصادر مطلعة في الجوف أن القيادي الحوثي حسين علوي بن قعشم اتهم قادة الجماعة في المحافظة بالزج من وصفهم "أشراف مديرية الغيل" في معارك خاسرة دون الاستعداد لها



ونقل "موقع الجوف نيوز" عن تلك المصادر قولها أن خلافاً حاداً بين القيادي حسين قعشم وقيادات الجماعة القادمة من صعدة.



وأوضحت المصادر أن قعشم رفع شكوى الى عبد الملك الحوثي دعاه فيها الى سرعة معالجة أوضاع القيادات الميدانية التي تقود المعارك من تلك التي تتمسك بمناصب فيها جبايات الأموال والتعامل مع الجميع بالتساوي، حسب وصفه.



وأكدت المصادر أن ما يسمى "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين أرسل تهديد مباشر للقيادي حسين بن علوي قعشم بضرورة سحب اتهاماته والاعتذار لأشراف صعدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت مصادر مطلعة في الجوف أن القيادي الحوثي حسين علوي بن قعشم اتهم قادة الجماعة في المحافظة بالزج من وصفهم "أشراف مديرية الغيل" في معارك خاسرة دون الاستعداد لهاونقل "موقع الجوف نيوز" عن تلك المصادر قولها أن خلافاً حاداً بين القيادي حسين قعشم وقيادات الجماعة القادمة من صعدة.وأوضحت المصادر أن قعشم رفع شكوى الى عبد الملك الحوثي دعاه فيها الى سرعة معالجة أوضاع القيادات الميدانية التي تقود المعارك من تلك التي تتمسك بمناصب فيها جبايات الأموال والتعامل مع الجميع بالتساوي، حسب وصفه.وأكدت المصادر أن ما يسمى "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين أرسل تهديد مباشر للقيادي حسين بن علوي قعشم بضرورة سحب اتهاماته والاعتذار لأشراف صعدة.







الجوف الحوثي صعدة



شارك الخبر أصدقاءك:



205

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







