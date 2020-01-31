قوات الحزام الأمني تمنع أبناء المحافظات الشمالية من دخول عدن

*يمن برس - خاص
أقدمت قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الجمعة، على منع العشرات من أبناء المحافظات الشمالية من الدخول إلى مدينة عدن.
وقال شهود عيان لـ"يمن برس" إن النقطة التابعة لقوات الحزام الأمني في منطقة الشيخ سالم بمحافظة أبين منعت مرور حافلات ركاب تقل مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية كانت في طريقها إلى مدينة عدن.
ويعاني أبناء المحافظات الشمالية القاطنين في عدن أو المسافرين إليها من ممارسات قوات الحزام الأمني التي يصفها ناشطون بالمناطقية.
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