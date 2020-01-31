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11 مليون دولار مقابل رأسه.. أمريكا تصطاد هدفاً ثميناً في اليمن
الجمعة, 31 يناير, 2020 11:33:00 مساءً

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11 مليون دولار مقابل رأسه.. أمريكا تصطاد هدفاً ثميناً في اليمن

*يمن برس - متابعات
استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها أمريكية  منزلًا في مديرية وادعي عبيدة شرق مدينة مأرب اليمنية، يسكن فيه عناصر من تنظيم "القاعدة".
وأكدت مصادر محلية لقناة العربية أن قاسم الريمي، زعيم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" قد قُتل في الغارة.
من جهتها، ذكرت مصادر أخرى في مأرب أن المنزل الذي استهدفته الغارة أستأجره عناصر من "القاعدة" بالفعل، لكن لم يتبين بعد ما إذا كان قاسم الريمي من بين المستهدفين.

و"قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" أو "قاسم الرامي" والمكنى "أبو هريرة الصنعاني"، من الوجوه البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربيًا ودوليّلً لتورطه في أعمال إرهابية.

وأصبح الريمي قائد تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" في 16 يونيو 2015، خلفًا لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.

وفي فبراير 2019، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي إلى 11 ملايين دولار.

وكانت واشنطن قد أدرجت اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.
 


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