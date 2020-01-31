الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / 11 مليون دولار مقابل رأسه.. أمريكا تصطاد هدفاً ثميناً في اليمن

11 مليون دولار مقابل رأسه.. أمريكا تصطاد هدفاً ثميناً في اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعات

استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها أمريكية منزلًا في مديرية وادعي عبيدة شرق مدينة مأرب اليمنية، يسكن فيه عناصر من تنظيم "القاعدة".

وأكدت مصادر محلية لقناة العربية أن قاسم الريمي، زعيم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" قد قُتل في الغارة.

من جهتها، ذكرت مصادر أخرى في مأرب أن المنزل الذي استهدفته الغارة أستأجره عناصر من "القاعدة" بالفعل، لكن لم يتبين بعد ما إذا كان قاسم الريمي من بين المستهدفين.



و"قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" أو "قاسم الرامي" والمكنى "أبو هريرة الصنعاني"، من الوجوه البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربيًا ودوليّلً لتورطه في أعمال إرهابية.



وأصبح الريمي قائد تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" في 16 يونيو 2015، خلفًا لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.



وفي فبراير 2019، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي إلى 11 ملايين دولار.



وكانت واشنطن قد أدرجت اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها أمريكية منزلًا في مديرية وادعي عبيدة شرق مدينة مأرب اليمنية، يسكن فيه عناصر من تنظيم "القاعدة".وأكدت مصادر محلية لقناة العربية أن قاسم الريمي، زعيم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" قد قُتل في الغارة.من جهتها، ذكرت مصادر أخرى في مأرب أن المنزل الذي استهدفته الغارة أستأجره عناصر من "القاعدة" بالفعل، لكن لم يتبين بعد ما إذا كان قاسم الريمي من بين المستهدفين.و"قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" أو "قاسم الرامي" والمكنى "أبو هريرة الصنعاني"، من الوجوه البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربيًا ودوليّلً لتورطه في أعمال إرهابية.وأصبح الريمي قائد تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" في 16 يونيو 2015، خلفًا لناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.وفي فبراير 2019، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي إلى 11 ملايين دولار.وكانت واشنطن قد أدرجت اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة.







مارب القاعدة قاسم الريمي



شارك الخبر أصدقاءك:



1343

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







