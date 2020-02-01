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كيف علق أغنى رجل في العالم على خطوبة ابنته من شاب مصري؟
السبت, 01 فبراير, 2020 12:20:00 صباحاً

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كيف علق أغنى رجل في العالم على خطوبة ابنته من شاب مصري؟

*يمن برس - متابعات
علق الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، على خطوبة ابنته جنيفر من الشاب المصري نايل نصار.

وقال بيل غيتس في تعليق على صورة جمعت ابنته بزوجها المستقبلي، ونشرت عبر حسابها بموقع "إنستغرام": "أشعر بسعادة غامرة للغاية... تهانينا".

من ناحيتها، علقت والدة العروس، ميليندا غيتس، على خطوبة ابنتها: "أشعر بسعادة غامرة لأجلك أنت ونايل".

الفارس المصري نايل نصار نشأ في الكويت، فهناك بدأ أولى خطواته في عالم الفروسية، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليتخرج من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا 2013 بالتوازي مع تقدمه في رياضة الفروسية، التي أسفرت عن تتويجه بالعديد من البطولات العالمية.

وكشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية فى يوليو 2017 عن علاقة صداقة تجمع نصار بـجينفر ابنة ثاني أغنى رجل في العالم الذي تقدر ثروته بـ 90 مليار دولار.

وجينيفر غيتس، هي أكبر أطفال بيل غيتس الثلاثة، الذي هو ثاني أغنى شخص في العالم، بعد مؤسس موقع "أمازون" للتسوق الإلكتروني، جيف بيزوس، وشارك غيتس في تأسيس شركة "مايكروسوفت" في عام 1975، إلى جانب بول ألين.

وتقدر ثروة بيل غيتس بنحو 110 مليارات دولار أمريكي.


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