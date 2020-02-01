 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / تعرف على أسباب حكة فروة الرأس
تعرف على أسباب حكة فروة الرأس
السبت, 01 فبراير, 2020 01:30:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعرف على أسباب حكة فروة الرأس
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
بلا شك تسبب حكة فروة الرأس إزعاجا للكثيرين، كما أنها أيضا من  الظواهر المسببة للإحراج، وبحسب مختصين في أن هذه الظاهرة المرضية ترجع لأسباب عدة.

ويقول الدكتور سفين هافركامب،طبيب الأمراض الجلدية الألماني، أن التغذية غير الصحية تعد أبرز أسباب حكة فروة الرأس؛ حيث تتسبب الحميات القارسة والتغذية النباتية في فقدان الجسم لمعادن مهمة مثل الحديد والزنك، ما يؤدي إلى جفاف فروة الرأس، ومن ثم الحكة.

وقد ترجع حكة فروة الرأس أيضاً إلى التغيرات الهرمونية، التي تؤدي إلى جفاف الفروة، ومن ثم حدوث الحكة. وتندرج الفطريات ضمن أسباب حكة فروة الرأس، وفي هذه الحالة تكون الحكة مصحوبة باحمرار فروة الرأس مع ظهور قشور بها. كما يعد التوتر النفسي سبباً لحكة فروة الرأس؛ حيث يتسبب التوتر في فرط حمضية الفروة، والذي عادة ما يقترن بنقص المعادن.

وقد يكمن سبب حكة فروة الرأس في العناية الخاطئة بالشعر، أي المبالغة في العناية بالشعر، بمعنى أدق استخدام الكثير من منتجات العناية وكثرة غسل الشعر بماء ساخن واستخدام مجفف الشعر بشكل مفرط، ما يؤدي إلى تهيج الفروة وتعرضها للجفاف والحكة.

وعلى أية حال يجب استشارة طبيب أمراض جلدية لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء حكة فروة الرأس وعلاجه في الوقت المناسب؛ نظرا لأن حكة فروة الرأس قد تتسبب في تقصف الشعر وتساقطه وفقدانه للمعانه وبريقه.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1027
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
آخر الأخبار
كما ورد ..السعوديـة تتحرك لمواجهة التهديدات الحوثية وترسل قوة عسكرية تشتمل على "طائرات أباتشي" ومنظومات باتريوت إلى مأرب(تفاصيل)
تعز..الجيش يعلن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في ريسان ويصد هجوما شرسا جنوب المحافظة (تفاصيل)
قتلى وجرحى بينهم"غزوان المخلافي" في اشتباكات مسلحة بتعز (تفاصيل حصرية+صور)
انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع معارك مشتعلة في الجبهات(السعر الآن)
قوات الجيش تتقدم وتسيطر على مواقع استراتيجية بتعز
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©