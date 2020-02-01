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غارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء (الأماكن المستهدفة)

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*يمن برس - خاص

شن طيران التحالف العربي مساء الجمعة غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء.



وقال سكان محليون لـ"يمن برس" إن التحالف شن غارة على مقر ألوية الصواريخ في جبل فج عطان جنوب العاصمة صنعاء.



كما شن طيران التحالف غارتين على مواقع الحوثيين في مديريتي أرحب وبني مطر، إضافة إلى ثمان غارات على مديرية نهم شرقي العاصمة.



وتزامنت الغارات مع المعارك التي تشهدها جبهات القتال في نهم وصرواح والجوف للاسبوع الثاني على التوالي بين الحوثيين والقوات الحكومية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شن طيران التحالف العربي مساء الجمعة غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء.وقال سكان محليون لـ"يمن برس" إن التحالف شن غارة على مقر ألوية الصواريخ في جبل فج عطان جنوب العاصمة صنعاء.كما شن طيران التحالف غارتين على مواقع الحوثيين في مديريتي أرحب وبني مطر، إضافة إلى ثمان غارات على مديرية نهم شرقي العاصمة.وتزامنت الغارات مع المعارك التي تشهدها جبهات القتال في نهم وصرواح والجوف للاسبوع الثاني على التوالي بين الحوثيين والقوات الحكومية.







صنعاء الحوثي غارات



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