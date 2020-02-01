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هؤلاء الأشخاص يجب عليهم الامتناع عن تناول الطماطم
السبت, 01 فبراير, 2020 08:09:00 صباحاً

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هؤلاء الأشخاص يجب عليهم الامتناع عن تناول الطماطم

*يمن برس - متابعة خاصة
تناول الطماطم لا يجلب الفائدة للجسم دائما، بل يضره في بعض الحالات، وذلك وفق ما قالت أخصائية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا، في مقابلة صحافية نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية.

واستشهدت الأخصائية الروسية بدراسة طبية بأنه لا يجوز للأشخاص الذين يعانون من وجود حصى الكلى والمصابين بأمراض المعدة- التهاب المعدة وقرحة المعدة، تناول الطماطم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الأحماض العضوية.

كما طالبت الخبيرة الروسية من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات الطماطم، مثل الكاتشب، ومعجون الطماطم.

وأشارت أخصائية التغذية الروسية إلى أن الطماطم المعالج حراريا أكثر فائدة من الطماطم الطازج، لذا قبل استخدامها، يجب أن تطبخ لفترة قصيرة على نار خفيفة.


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