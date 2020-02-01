الرؤية الضبابية مُشكلة شائعة.. إليكم أسبابها ونصائح للتخلص منها
*يمن برس - متابعات
مشكلة الرؤية الضبابية شائعة خاصة أن لها عدة أسباب من بينها كثرة التحديق في الشاشات، ويمكن أن تكون هناك أسباب صحية للحالة، مثل:
السكري، والمياه البيضاء أو الزرقاء على العين، وارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم.
إليكم كيف تقلّل من تأثير المشكلة:
- تقليل الوقت غير الضروري الذي تنظر فيه إلى الشاشات.
-النظر بعيداً عن الشاشة كل 20 دقيقة، على أن تنظر إلى شيء يبعد مسافة لا تقل عن 3 أمتار، وتحدق فيه لمدة 10 ثوان قبل العودة إلى الشاشة مرة أخرى.
احرص على أن ترمش وتغمض عينيك بوتيرة أكثر أثناء العمل أمام الكومبيوتر وخلال وقت التسلية أمام الشاشات.
-تناول المزيد من الخضروات والفواكه الطازجة.
- حرّك عينيك في اتجاهات حادة بحيث تلف دورة كاملة 20 مرة في اليوم.
- يساعد التدليك الخفيف لبضع دقائق قرب العين على تحفيز الدورة الدموية وغدد الدموع.
-احرص على النوم 7 ساعات يومياً، وخذ بعض القيلولة لتستكمل ساعات النوم المطلوبة.
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