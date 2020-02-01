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الرؤية الضبابية مُشكلة شائعة.. إليكم أسبابها ونصائح للتخلص منها
السبت, 01 فبراير, 2020 08:21:00 صباحاً

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الرؤية الضبابية مُشكلة شائعة.. إليكم أسبابها ونصائح للتخلص منها
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*يمن برس - متابعات
مشكلة الرؤية الضبابية شائعة خاصة أن لها عدة أسباب من بينها كثرة التحديق في الشاشات، ويمكن أن تكون هناك أسباب صحية للحالة، مثل:

 السكري، والمياه البيضاء أو الزرقاء على العين، وارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم.

إليكم كيف تقلّل من تأثير المشكلة:

- تقليل الوقت غير الضروري الذي تنظر فيه إلى الشاشات.

-النظر بعيداً عن الشاشة كل 20 دقيقة، على أن تنظر إلى شيء يبعد مسافة لا تقل عن 3 أمتار، وتحدق فيه لمدة 10 ثوان قبل العودة إلى الشاشة مرة أخرى.

احرص على أن ترمش وتغمض عينيك بوتيرة أكثر أثناء العمل أمام الكومبيوتر وخلال وقت التسلية أمام الشاشات.

-تناول المزيد من الخضروات والفواكه الطازجة.

- حرّك عينيك في اتجاهات حادة بحيث تلف دورة كاملة 20 مرة في اليوم.

- يساعد التدليك الخفيف لبضع دقائق قرب العين على تحفيز الدورة الدموية وغدد الدموع.
 
-احرص على النوم 7 ساعات يومياً، وخذ بعض القيلولة لتستكمل ساعات النوم المطلوبة.


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خاص - يمن برس

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