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عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"
السبت, 01 فبراير, 2020 12:41:00 مساءً

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عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"
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*يمن برس - خاص
تمكن الجيش الوطني وبمساندة المقاومة الشعبية اليوم السبت من صد هجوم كبير لمسلحي جماعة الحوثي في منطقتي الساقية والعضبة بمديرية الغيل غربي محافظة الجوف.

وأكدت مصادر خاصة لموقع "يمن برس" أن طيران التحالف العربي تدخل بمقاتلاته الf16، واستهدف ثلاث مدرعات لجماعة الحوثي على متنها رشاشات 12،7 بين منطقتي الساقية والعضبة وتم تدميرها بشكل كامل، ومقتل كل من كان عليها من عناصر الجماعة.
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و أكدت مصادر خاصة من مديرية الغيل بالجوف لـ"يمن برس" أن ‫الجيش الوطني تمكن من أسر سبعة أفراد تابعين لجماعة الحوثي، ومصرع أكثر من عشرة بقصف الطيران أثناء محاولات عناصر الجماعة التقدم  بين منطقتي الساقية والعضبة صباح اليوم السبت.

يشار إلى أن قوات الجماعة الحوثية قد ضحت بمئات القتلى والجرحى في الحرب السابقة من أجل الحفاظ على مديرية الغيل بالجوف؛ لأنها تعتبر الحاضنة الأكبر للحوثي بالجوف لكن الجيش الوطني استطاع بسط نفوذه عليها بالكامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
يمن برس - عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"

يمن برس - عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"

يمن برس - عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"

يمن برس - عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"

يمن برس - عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"

يمن برس - عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"

يمن برس - عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"

يمن برس - عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"

يمن برس - عاجل.. قتلى وجرحى حوثيون بالعشرات في محاولة توغلهم بمديرية الغيل في الجوف "صور حصرية"



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