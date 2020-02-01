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قوات الجيش تتقدم وتسيطر على مواقع استراتيجية بتعز
السبت, 01 فبراير, 2020 01:08:00 مساءً

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قوات الجيش تتقدم وتسيطر على مواقع استراتيجية بتعز
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*يمن برس - متابعة خاصة

حققت قوات الجيش الوطني في تعز صباح اليوم السبت تقدما جديداً في معارك متواصلة مع جماعة الحوثي، وسيطرت على ثلاثة مواقع استراتيجية.

وقال العقيد "عبدالباسط البحر" نائب مساعد القائد للتوجيه المعنوي بمحور تعز إن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع جماعة الحوثي وسيطرت على أهم التلال الحاكمة بالجبهة الشرقية للمدينة المطلة على الحوبان.

وأضاف "البحر" في بيان أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على "تبة المقرمي" والتلال المجاورة لها واستكمال تأمين وادي الصالة" مؤكدًا أن المعركة مازالت مستمرة حتى الآن. 

وتأتي هذه السيطرة بعد معارك عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة منذ منتصف الليل، فيما وصل إلى مستشفيات المدينة عدد من الجرحى حسب مصادر إعلامية.


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