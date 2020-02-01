الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قوات الجيش تتقدم وتسيطر على مواقع استراتيجية بتعز

قوات الجيش تتقدم وتسيطر على مواقع استراتيجية بتعز

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة



حققت قوات الجيش الوطني في تعز صباح اليوم السبت تقدما جديداً في معارك متواصلة مع جماعة الحوثي، وسيطرت على ثلاثة مواقع استراتيجية.



وقال العقيد "عبدالباسط البحر" نائب مساعد القائد للتوجيه المعنوي بمحور تعز إن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع جماعة الحوثي وسيطرت على أهم التلال الحاكمة بالجبهة الشرقية للمدينة المطلة على الحوبان.



وأضاف "البحر" في بيان أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على "تبة المقرمي" والتلال المجاورة لها واستكمال تأمين وادي الصالة" مؤكدًا أن المعركة مازالت مستمرة حتى الآن.



وتأتي هذه السيطرة بعد معارك عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة منذ منتصف الليل، فيما وصل إلى مستشفيات المدينة عدد من الجرحى حسب مصادر إعلامية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حققت قوات الجيش الوطني في تعز صباح اليوم السبت تقدما جديداً في معارك متواصلة مع جماعة الحوثي، وسيطرت على ثلاثة مواقع استراتيجية.وقال العقيد "عبدالباسط البحر" نائب مساعد القائد للتوجيه المعنوي بمحور تعز إن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع جماعة الحوثي وسيطرت على أهم التلال الحاكمة بالجبهة الشرقية للمدينة المطلة على الحوبان.وأضاف "البحر" في بيان أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على "تبة المقرمي" والتلال المجاورة لها واستكمال تأمين وادي الصالة" مؤكدًا أن المعركة مازالت مستمرة حتى الآن.وتأتي هذه السيطرة بعد معارك عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة منذ منتصف الليل، فيما وصل إلى مستشفيات المدينة عدد من الجرحى حسب مصادر إعلامية.







الجيش يتقدم تعز



شارك الخبر أصدقاءك:



755

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







