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مسلحون يفجرون منازل مواطنين بعد أيام من مقتل 3 أشخاص في إب
السبت, 01 فبراير, 2020 02:21:00 مساءً

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مسلحون يفجرون منازل مواطنين بعد أيام من مقتل 3 أشخاص في إب
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*يمن برس -إب
فجّر مسلحون قبليون  منزلين لمواطنين بمحافظة إب، وسط اليمن، إثر تداعيات مواجهات مسلحة بين أسرتين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
 
وقالت مصادر محلية إن مسلحين من أسرة "الطاهري" اقتحموا منزلين لأسرة "السنحاني" بمديرية ريف إب، وطردوا النساء والأطفال ونهبوهما وأحرقوهما، انتقاماً لمقتل 3 من أسرتهم وجرح آخرين.
 
المصادر أضافت أن المسلحين عادو لاحقاً وقاموا بتفجير المنزلين في مشهد مماثل لمشاهد تفجير مليشيا الحوثي الانقلابية لمنازل خصومها في المحافظة التي شهدت أكثر نسبة تفجير منازل منذ بدء الانقلاب.
 
وجاءت الحادثة بعد أيام من مقتل وإصابة 9 أشخاص من الأسرتين، بعد خلافات على ممر بقرية الشرنمة بريف إب، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة للحوثيين.


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خاص - يمن برس

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