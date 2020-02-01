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انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع معارك مشتعلة في الجبهات(السعر الآن)
السبت, 01 فبراير, 2020 02:32:00 مساءً

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انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع معارك مشتعلة في الجبهات(السعر الآن)
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*يمن برس -خاص
واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع احتدام المواجهات في العديد من المحافظات .

وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 1 فبراير 2020م كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :

(( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 170
⁦ الدولار     :  646
⁦ الإماراتي  :  173
⁦ العماني    : 1655
 ذهب كسر 21 : 27,700

 (( أسعار البيع )) .
⁦ السعودي  : 171 
⁦ الدولار     : 652 
⁦ الإماراتي :  715.5 
⁦ العماني   :  1685 
 ذهب كسر 21 : 28,100


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