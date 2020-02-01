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انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع معارك مشتعلة في الجبهات(السعر الآن)
السبت, 01 فبراير, 2020 02:32:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع احتدام المواجهات في العديد من المحافظات .
وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 1 فبراير 2020م كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 170
الدولار : 646
الإماراتي : 173
العماني : 1655
ذهب كسر 21 : 27,700
(( أسعار البيع )) .
السعودي : 171
الدولار : 652
الإماراتي : 715.5
العماني : 1685
ذهب كسر 21 : 28,100
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