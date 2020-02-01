 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قتلى وجرحى بينهم"غزوان المخلافي" في اشتباكات مسلحة بتعز (تفاصيل حصرية+صور)
قتلى وجرحى بينهم"غزوان المخلافي" في اشتباكات مسلحة بتعز (تفاصيل حصرية+صور)
السبت, 01 فبراير, 2020 03:10:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعز
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
تعز

*يمن برس -خاص
قتل وأصيب خمسة مسلحين ظهر اليوم السبت في اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجاميع مسلحة وسط مدينة تعز جنوبي غرب اليمن .

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المدعو "غزوان المخلافي" والمدعو "عبد الرحمن غدر " جوار بينك التسليف الزراعي  سقط على إثرها قتيلان وثلاثة جرحى .

وأضاف المصدر أن كل من "معتز الشرعبي  وعدنان فؤاد قتلا في الاشتباكات فيما أصيب كل من "غزوان المخلافي واثنان آخران وإحراق سيارة جراء هذه الاشتباكات التي اندلعت بين المذكورين إثر خلاف سابق بينهما .

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت قبل يومين بين المذكورين في جولة سنان أدت إلى إحداث رعب كبير لدى المواطنين في المنطقة .
يمن برس - قتلى وجرحى بينهم"غزوان المخلافي" في اشتباكات مسلحة بتعز (تفاصيل حصرية+صور)

يمن برس - قتلى وجرحى بينهم"غزوان المخلافي" في اشتباكات مسلحة بتعز (تفاصيل حصرية+صور)

يمن برس - قتلى وجرحى بينهم"غزوان المخلافي" في اشتباكات مسلحة بتعز (تفاصيل حصرية+صور)



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1228
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
آخر الأخبار
كما ورد ..السعوديـة تتحرك لمواجهة التهديدات الحوثية وترسل قوة عسكرية تشتمل على "طائرات أباتشي" ومنظومات باتريوت إلى مأرب(تفاصيل)
تعز..الجيش يعلن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في ريسان ويصد هجوما شرسا جنوب المحافظة (تفاصيل)
قتلى وجرحى بينهم"غزوان المخلافي" في اشتباكات مسلحة بتعز (تفاصيل حصرية+صور)
انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بالتزامن مع معارك مشتعلة في الجبهات(السعر الآن)
قوات الجيش تتقدم وتسيطر على مواقع استراتيجية بتعز
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©