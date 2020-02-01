قتلى وجرحى بينهم"غزوان المخلافي" في اشتباكات مسلحة بتعز (تفاصيل حصرية+صور)

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تعز

*يمن برس -خاص

قتل وأصيب خمسة مسلحين ظهر اليوم السبت في اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجاميع مسلحة وسط مدينة تعز جنوبي غرب اليمن .



وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المدعو "غزوان المخلافي" والمدعو "عبد الرحمن غدر " جوار بينك التسليف الزراعي سقط على إثرها قتيلان وثلاثة جرحى .



وأضاف المصدر أن كل من "معتز الشرعبي وعدنان فؤاد قتلا في الاشتباكات فيما أصيب كل من "غزوان المخلافي واثنان آخران وإحراق سيارة جراء هذه الاشتباكات التي اندلعت بين المذكورين إثر خلاف سابق بينهما .



وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت قبل يومين بين المذكورين في جولة سنان أدت إلى إحداث رعب كبير لدى المواطنين في المنطقة .

















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل وأصيب خمسة مسلحين ظهر اليوم السبت في اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجاميع مسلحة وسط مدينة تعز جنوبي غرب اليمن .وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المدعو "غزوان المخلافي" والمدعو "عبد الرحمن غدر " جوار بينك التسليف الزراعي سقط على إثرها قتيلان وثلاثة جرحى .وأضاف المصدر أن كل من "معتز الشرعبي وعدنان فؤاد قتلا في الاشتباكات فيما أصيب كل من "غزوان المخلافي واثنان آخران وإحراق سيارة جراء هذه الاشتباكات التي اندلعت بين المذكورين إثر خلاف سابق بينهما .وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت قبل يومين بين المذكورين في جولة سنان أدت إلى إحداث رعب كبير لدى المواطنين في المنطقة .







تعز اشتباكات غزوان المخلافي



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