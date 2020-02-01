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تعز..الجيش يعلن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في ريسان ويصد هجوما شرسا جنوب المحافظة (تفاصيل)

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*يمن برس -خاص

سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر مليشيا الحوثي، إثر قصف شنته القوات الحكومية، على مواقعها غربي محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية قصفت في وقت متأخر من مساء الجمعة بالمدفعية مواقع تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبال رسيان شمالي جبهة البرح غرب محافظة تعز.



وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير أسلحة تابعة للمليشيا.



ومنذ أيام تشهد جبهات تعز معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية تمكنت خلالها قوات الجيش من إحراز تقدمات ميدانية غرب وشرق المدينة.



وكان الجيش الوطني قد أعلن سيطرته فجر اليوم على مواقع مهمة في القرمي شرقي المحافظة .



من جهته، قال الناطق الرسمي باسم جبهة الشقبة لـ"يمن برس" إن قوات الجيش تمكنت في ساعات متأخرة مساء أمس من صد هجوم عنيف شنته المليشيا الحوثية على موقع الجيش الوطني في دار مزعل بجبهة الشقب .



وأضاف الناطق أن أفراد اللواء 35 مدرع في موقع الحصن قاموا بتعزيز قوات اللواء 22 ميكا المتواجدة في دار مزعل وتمكنوا من صد هجوم المليشيا وتكبيدها خسائر فادحة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر مليشيا الحوثي، إثر قصف شنته القوات الحكومية، على مواقعها غربي محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية قصفت في وقت متأخر من مساء الجمعة بالمدفعية مواقع تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبال رسيان شمالي جبهة البرح غرب محافظة تعز.وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير أسلحة تابعة للمليشيا.ومنذ أيام تشهد جبهات تعز معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية تمكنت خلالها قوات الجيش من إحراز تقدمات ميدانية غرب وشرق المدينة.وكان الجيش الوطني قد أعلن سيطرته فجر اليوم على مواقع مهمة في القرمي شرقي المحافظة .من جهته، قال الناطق الرسمي باسم جبهة الشقبة لـ"يمن برس" إن قوات الجيش تمكنت في ساعات متأخرة مساء أمس من صد هجوم عنيف شنته المليشيا الحوثية على موقع الجيش الوطني في دار مزعل بجبهة الشقب .وأضاف الناطق أن أفراد اللواء 35 مدرع في موقع الحصن قاموا بتعزيز قوات اللواء 22 ميكا المتواجدة في دار مزعل وتمكنوا من صد هجوم المليشيا وتكبيدها خسائر فادحة .







الجيش الوطني البرح الشقب



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