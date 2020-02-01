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كما ورد ..السعوديـة تتحرك لمواجهة التهديدات الحوثية وترسل قوة عسكرية تشتمل على "طائرات أباتشي" ومنظومات باتريوت إلى مأرب(تفاصيل)
السبت, 01 فبراير, 2020 04:57:00 مساءً

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إرشيفية
إرشيفية

*يمن برس -خاص
وصلت اليوم السبت قوة عسكرية سعودية ضخمة إلى أحد معسكرات محافظة مأرب شمالي اليمن .

وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن قوة عسكرية ضخمة بما فيها "طائرات أباتشي" و"صواريخ باتريوت" وصلت إلى معسكر التدوين ، المقر الرئيسي لقوات التحالف العربي في مأرب .


ويأتي وصول القوة العسكرية إلى محافظة مأرب بعد تطورات عسكرية كبيرة شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة والتي كان أهمها  القصف الصاروخي على معسكر الاستقبـال والذي راح ضحيته المئات من أفراد الجيش الوطني  ، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ التي سقطت على محافظة مأرب وسط غياب تام لعمل الدفاعات الجوية .

كما يتزامن وصول هذه القوة العسكرية مع معارك محتدمة تشهدها جبهات نهم والجوف والبيضاء  والتي أعلن الحوثيون عن سيطرتهم  من خلالها على مواقع عديدة في معركة أسموها "البنيان المرصوص " كما أعلنوا استهدافهم لمنشآت حيوية هامة في المملكة وهو ما قد يكون سببا لإرسال القوة العسكرية الضخمة إلى مأرب .


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