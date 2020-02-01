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من هو الدبلوماسي اليمني الذي مُنع من أداء العمرة بعد وصوله مطار جدة ؟
السبت, 01 فبراير, 2020 05:52:00 مساءً

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مطهر عنان
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مطهر عنان

*يمن برس -متابعات
منعت السلطات السعودية الدبلوماسي اليمني مطهر عنان من أداء العمرة رغم حصوله على تأشيرة العمرة ووصوله مطار جدة.

وقال الدبلوماسي اليمني مطهر عنان إنه تفاجأ بمنعه من الدخول في مطار جدة عندما وصله قاصدا مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة بعد حصوله على تأشيرة.


وذكر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن السلطات السعودية أبلغته بأنه ممنوع من دخول أراضيها، وأعادته من المطار.
 

وكان السياسي اليمني والمستشار مطهر عنان قد غادر المملكة العربية السعودية في أغسطس الماضي عقب تلقيه طلبا بالمغادرة.

ونشط "عنان" خلال الأشهر الماضية بشكل واضح متحدثا بعدد من القضايا السياسية الهامة على الساحة اليمنية بينها احداث عدن وقضايا المغتربين ووجه انتقادات للوضع الدائر في المحافظات المحررة .


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