منظمة"سام" تصدر بيانا هاما بشأن منع أبناء المحافظات الشمالية من دخول عدن

*يمن برس -عدن
أدانت منظمة سام للحقوق عملية منع المواطنين من التنقل بين المحافظات اليمنية.
وقالت المنظمة في بيان لها إن " نقطة أمنية تابعة للواء الثالث دعم وإسناد على مدخل زنجبار عاصمة محافظة أبين قامت بمنع عشرات الحافلات ووسائل النقل الجماعي وعليها مواطنين وعوائل نساء وأطفال وجرحى من أبناء المحافظات الشمالية من دخول أبين والوصول إلى عدن منذ مساء الخميس30 يناير 2020م ".
وأوضحت المنظمة أن "جنودا من اللواء الثالث دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي نصبوا نقطة تفتيش في مدخل مدينة زنجبار أبين ومنعوا المسافرين المنحدرين من أصول شمالية من دخول مدينة أبين في طريقهم إلى عدن" .
وأشارت المنظمة إلى أن "عدد المواطنين الذين تأكدت سام من قيام جنود المجلس الانتقالي من منعهم أكثر من 200 مواطن، بينهم 35 كانوا على باص نقل جماعي، منهم ثلاثة جرحى معاقين كانوا في طريقهم للعلاج، إضافة لنساء وأطفال، وآخرون كانوا على حافلات نقل حمولة 16 راكب، أمرهم الجنود بالعودة من حيث أتوا".
وشددت المنظمة على ضرورة احترام حق المواطنين في التنقل، محذرة من استخدام معاناة المواطنين كأداة لتحقيق أهداف سياسية.
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