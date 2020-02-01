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مسلحون على متن طقم عسكري يهاجمون منزل مدير "مطار عدن الدولي" في منتصف الليل

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*يمن برس -عدن

تقدم مدير عام مطار عدن الدولي "عبد الرقيب العمري"ببلاغ إلى مدير أمن عدن، والنائب العام وقيادة التحالف، ضد سكرتير مدير أمن عدن النقيب محمود قاسم صبيرة



وقال مدير المطار في بلاغه إن المذكور حضر في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً على متن طقم عسكري بمعية خمسة مسلحين ملثمين، وقام بالتهجم على منزله الكائن في خور مكسر حي القاعدة الإدارية، وإطلاق الأعيرة النارية باتجاه منزله وداخل الحي.



وطالب مدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري في بلاغه مدير أمن عدن وكافة الأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقيب صبيرة ومن معه من مسلحين وفقا للنظام والقانون.



وفي ختام البلاغ حمَّل العمري النقيب محمود قاسم صبيرة المسؤولية الكاملة عن سلامته وسلامة أسرته في حالة حصول أي مكروه.



وبحسب مصادر مطلعة فإن النقيب صبيرة هو من أقارب الوكيل المساعد بوزارة الداخلية العميد عبد الناصر صبيرة.



ولم تُعرف بعد دوافع الهجوم الذي تعرض له منزل مدير المطار.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تقدم مدير عام مطار عدن الدولي "عبد الرقيب العمري"ببلاغ إلى مدير أمن عدن، والنائب العام وقيادة التحالف، ضد سكرتير مدير أمن عدن النقيب محمود قاسم صبيرةوقال مدير المطار في بلاغه إن المذكور حضر في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً على متن طقم عسكري بمعية خمسة مسلحين ملثمين، وقام بالتهجم على منزله الكائن في خور مكسر حي القاعدة الإدارية، وإطلاق الأعيرة النارية باتجاه منزله وداخل الحي.وطالب مدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري في بلاغه مدير أمن عدن وكافة الأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقيب صبيرة ومن معه من مسلحين وفقا للنظام والقانون.وفي ختام البلاغ حمَّل العمري النقيب محمود قاسم صبيرة المسؤولية الكاملة عن سلامته وسلامة أسرته في حالة حصول أي مكروه.وبحسب مصادر مطلعة فإن النقيب صبيرة هو من أقارب الوكيل المساعد بوزارة الداخلية العميد عبد الناصر صبيرة.ولم تُعرف بعد دوافع الهجوم الذي تعرض له منزل مدير المطار.







مسلحون مدير عام مطار عدن صبيرة



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