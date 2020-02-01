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"صلاح"ورفاقه يمنحون ليفربول فوزاً عريضا على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
السبت, 01 فبراير, 2020 08:53:00 مساءً

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"صلاح"ورفاقه يمنحون ليفربول فوزاً عريضا على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
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*يمن برس - متابعة خاصة
واصل ليفربول سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم السبت على ضيفه ساوثهامبتون، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 25.

وسجل رباعية ليفربول كل من أليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 47 وجوردان هندرسون في الدقيقة 60 ومحمد صلاح في الدقيقتين 72-90.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة، ليتراجع إلى المركز الـ11.


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خاص - يمن برس

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