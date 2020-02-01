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أنباء عن وصول 3 حالات مصابة بكورونا إلى مطار عدن

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*يمن برس - عدن

قالت مصادر محلية وطبية، اليوم السبت، أن هناك شبهة وصول فيروس كورونا إلى اليمن عبر ثلاث حالات.



ونقلت وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء عن تلك المصادر، إن 95 شخص وصلوا إلى مطار عدن قادمين من الصين مؤخرا.



ووفقا للمصادر، من الوارد وصول "كورونا"إلى اليمن، خاصة في ظل انتقاله بسرعة فائقة من الصين إلى العديد من الدول.



ويملك فيروس كورونا الجديد، القدرة على الانتشار خلال فترة الحضانة التي قد تمتد من يوم إلى 14يوم.



وعبرت السلالة الجديدة من "فيروس كورونا "الحدود إلى بلدان أخرى بعد أن قضت على 213 شخصاً في الصين، فيما يطل الخطر برأسه، ويثير انزعاج خبراء الصحة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية وطبية، اليوم السبت، أن هناك شبهة وصول فيروس كورونا إلى اليمن عبر ثلاث حالات.ونقلت وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء عن تلك المصادر، إن 95 شخص وصلوا إلى مطار عدن قادمين من الصين مؤخرا.ووفقا للمصادر، من الوارد وصول "كورونا"إلى اليمن، خاصة في ظل انتقاله بسرعة فائقة من الصين إلى العديد من الدول.ويملك فيروس كورونا الجديد، القدرة على الانتشار خلال فترة الحضانة التي قد تمتد من يوم إلى 14يوم.وعبرت السلالة الجديدة من "فيروس كورونا "الحدود إلى بلدان أخرى بعد أن قضت على 213 شخصاً في الصين، فيما يطل الخطر برأسه، ويثير انزعاج خبراء الصحة.







اليمن كورونا عدن



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