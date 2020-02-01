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الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات كلياً مع أمريكا وإسرائيل

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*يمن برس - متابعات

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، قطع السلطة الفلسطينية كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك العلاقات الأمنية.



وأكد الرئيس الفلسطيني، خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، رفضه الكامل لخطة ترامب والتي تدعو لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بحدود يجري ترسيمها بما يتماشى مع احتياجات إسرائيل الأمنية.



وقال عباس:"أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان، بأنه لن يكون هناك أي علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأمريكية، بما ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم من الاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية".



ويأتي إعلان قطع العلاقات هذا، بعد رفض الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الفائت، للسلام في الشرق الأوسط.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، قطع السلطة الفلسطينية كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك العلاقات الأمنية.وأكد الرئيس الفلسطيني، خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، رفضه الكامل لخطة ترامب والتي تدعو لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بحدود يجري ترسيمها بما يتماشى مع احتياجات إسرائيل الأمنية.وقال عباس:"أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان، بأنه لن يكون هناك أي علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأمريكية، بما ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم من الاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية".ويأتي إعلان قطع العلاقات هذا، بعد رفض الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الفائت، للسلام في الشرق الأوسط.







فلسطين قطع العلاقات اسرائيل



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