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كيف خسر الحوثيون معركة المدرعات اليوم في الجوف؟
السبت, 01 فبراير, 2020 11:12:00 مساءً

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كيف خسر الحوثيون معركة المدرعات اليوم في الجوف؟
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*يمن برس - متابعة خاصة
قُتل نحو 35 حوثياً وأصيب آخرون خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم في شرق صنعاء.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي في تصريح لموقع الجيش "سبتمبر نت" اليوم السبت إن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تقدم للحوثيين بالمدرعات وتم التصدي لها بعد مقتل 35 من عناصرها وأسر آخرين.

وأضاف العميد الهدي أن جماعة الحوثي تلقت ضربة موجعة في جبال الساقية، وأن الجيش تمكن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك.

وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي تلقت فيها جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.


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خاص - يمن برس

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