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جبهات نهم والجوف ومأرب تلتهم قيادات الحوثيين (أسماء)
السبت, 01 فبراير, 2020 11:55:00 مساءً
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*يمن برس - متابعة خاصة
شيعت جماعة الحوثي اليوم السبت، جثامين ثلاثة من القيادات الميدانية الذين قتلوا في معارك مع الجيش الوطني في جبهات نهم وصرواح والجوف.
وقالت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إنه جرى اليوم في العاصمة صنعاء، تشييع العقيد محمد هاشم أحمد المحاقري، والنقيب محمد عبدالغني الحدي، والملازم أول عبدالباسط رافع الرضي.
وتشهد جبهات نهم والجوف ومارب معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي تلقت فيها جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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