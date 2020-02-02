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وصفات منزلية سحرية لعلاج حرقة المعدة

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*يمن برس - متابعات



هناك مجموعة من الوصفات المنزلية التي يمكن استخدامها لعلاج حرقان وحموضة المعدة مثل تناول الحليب الذي يعد من أكثر الوصفات التي تعمل على تخفيف أعراض الحموضة، ويمكن أيضا تناول منتجات الألبان، خاصةً بعد الطعام فإن ذلك من شأنه أن يقلل أعراض الحموضة وحرقان المعدة .



ويمكن نلجأ إلى الخل الأبيض الذي يعمل على تخفيف الحموضة وحرقان المعدة ويسهل من عملية الهضم بعد تناول الطعام، ويمكن استخدامه مع الوجبات، كما ينصح الخبراء باستخدام معلقتين من الخل الأبيض مع كل وجبة للتخفيف من آلام وشعور حموضة وحرقان المعدة .



كما يمكن اللجوء لإستخدام سكر الجاكري وهو احد انواع السكر الخام غير المقطر وغير المكرر، ويجب استخدامه بكميات معقولة حتى يخفف من الحموضة وحرقان المعدة ، واستخدام 10 جرامات من ذلك السكر مع وجبتك سيساعدك كثيرا في تحفيف حرقان وحموضة المعدة .



علاج الحرقان بالأعشاب



تعد الأعشاب أفض حل لعلاج حموضة وحرقان المعدة ، ومنها الزنجبيل فهو أحد الوصفات الهامة، كما يمكن أن تعمل مسحة من الزنجبيل مع كل وجبة على مساعدتك في ضبط الرقم الهيدروجيني في كامل جسمك.



كما يمكن استخدام أوراق النعناع التي تعمل على مضغ بعض من أوراق النعناع المغلي وذلك للتخلص من حرقان وحموضة المعدة، أيضًا يمكن استخدام عصير النعناع فهو يعمل على التخفيف من حموضة وحرقان المعدة بشكل كبير.



وتمكن الاستعانة ببذور اليانسون عن طريق غليها في الماء وشرب المنقوع منه وهي إحدى الأفكار المميزة لتقليل الحموضة، ويجب أن تدع الخليط يبرد اولا ولا تتناوله وهو ساخن، ويمكنك ان تضيف إليه معلقة من عسل النحل لتزيد من قوته في مواجهة الحموضة والتخفيف منها.



وتدخل مجموعة أخرى من الأعشاب والمواد الطبيعية كعلاج فعال لحموضة وحرقان المعدة مثل "عصير الزنجبيل - شراب جوز الهند - عصير البصل - المسكرات - الفواكه - البرتقال - الأناناس - الألو فيرا - خثارة الخضراوات".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هناك مجموعة من الوصفات المنزلية التي يمكن استخدامها لعلاج حرقان وحموضة المعدة مثل تناول الحليب الذي يعد من أكثر الوصفات التي تعمل على تخفيف أعراض الحموضة، ويمكن أيضا تناول منتجات الألبان، خاصةً بعد الطعام فإن ذلك من شأنه أن يقلل أعراض الحموضة وحرقان المعدة .ويمكن نلجأ إلى الخل الأبيض الذي يعمل على تخفيف الحموضة وحرقان المعدة ويسهل من عملية الهضم بعد تناول الطعام، ويمكن استخدامه مع الوجبات، كما ينصح الخبراء باستخدام معلقتين من الخل الأبيض مع كل وجبة للتخفيف من آلام وشعور حموضة وحرقان المعدة .كما يمكن اللجوء لإستخدام سكر الجاكري وهو احد انواع السكر الخام غير المقطر وغير المكرر، ويجب استخدامه بكميات معقولة حتى يخفف من الحموضة وحرقان المعدة ، واستخدام 10 جرامات من ذلك السكر مع وجبتك سيساعدك كثيرا في تحفيف حرقان وحموضة المعدة .علاج الحرقان بالأعشابتعد الأعشاب أفض حل لعلاج حموضة وحرقان المعدة ، ومنها الزنجبيل فهو أحد الوصفات الهامة، كما يمكن أن تعمل مسحة من الزنجبيل مع كل وجبة على مساعدتك في ضبط الرقم الهيدروجيني في كامل جسمك.كما يمكن استخدام أوراق النعناع التي تعمل على مضغ بعض من أوراق النعناع المغلي وذلك للتخلص من حرقان وحموضة المعدة، أيضًا يمكن استخدام عصير النعناع فهو يعمل على التخفيف من حموضة وحرقان المعدة بشكل كبير.وتمكن الاستعانة ببذور اليانسون عن طريق غليها في الماء وشرب المنقوع منه وهي إحدى الأفكار المميزة لتقليل الحموضة، ويجب أن تدع الخليط يبرد اولا ولا تتناوله وهو ساخن، ويمكنك ان تضيف إليه معلقة من عسل النحل لتزيد من قوته في مواجهة الحموضة والتخفيف منها.وتدخل مجموعة أخرى من الأعشاب والمواد الطبيعية كعلاج فعال لحموضة وحرقان المعدة مثل "عصير الزنجبيل - شراب جوز الهند - عصير البصل - المسكرات - الفواكه - البرتقال - الأناناس - الألو فيرا - خثارة الخضراوات".







طب صحة حرقة المعدة



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