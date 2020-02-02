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وحيدا في الطائرة.. رجل يتجه إلى مدينة الموت وبؤرة تفشي كورونا
الأحد, 02 فبراير, 2020 01:10:00 صباحاً

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وحيدا في الطائرة.. رجل يتجه إلى مدينة الموت وبؤرة تفشي كورونا

*يمن برس - متابعات
عادة ما تثير رحلات طائرات الركاب التجارية انزعاج كثيرين بسبب الزحام وضيق المكان أو حتى الضوضاء، لكن تلك الرحلة التي أقلعت من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، السبت، تبدو مختلفة تماما، إذ تظهر راكبا واحدا يجلس ساكنا ومسلحا بـ"كمامة".

الراكب الوحيد، وسط مقاعد الطائرة الخالية، نشرت وكالة "غيتي" صورته ولم تحدد هويته، لكنه يبدو مسؤولا طبيا، أما الرحلة فوجهتها مدينة ووهان الصينية، حيث بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد الذي يروع العالم.

وأعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الجمعة، أن بلادها سترسل طائرة لإجلاء رعاياها العالقين في ووهان، عاصمة إقليم خوبي.

وأكدت مارسودي أن المسؤولين في إندونيسيا حصلوا على تصريح من السلطات الصينية بهبوط الطائرة، وذلك لنقل طلابها بعيدا عن مركز الوباء.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية: "سوف تغادر الطائرة الأولى التي تحمل فريق الإجلاء خلال 24 ساعة"، حيث يدرس نحو 250 طالبا إندونيسيا في ووهان.

والسبت، أعلنت السلطات الصحية في الصين، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا، فيما أعلنت دول منها أستراليا والولايات المتحدة قيودا جديدة على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.


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خاص - يمن برس

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