 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / مفاجأة مخيفة.. كمامات كورونا مستوردة من ووهان "بؤرة الفيروس"!
مفاجأة مخيفة.. كمامات كورونا مستوردة من ووهان "بؤرة الفيروس"!
الأحد, 02 فبراير, 2020 02:35:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الكمامات... هل تحمي من فيروس كورونا الجديد؟
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
الكمامات... هل تحمي من فيروس كورونا الجديد؟

*يمن برس - متابعات

ارتفع الإقبال في البلدان الأوروبية على الأقنعة الواقية من فيروس كورونا الذي أودى بحياة العشرات حتى الآن في الصين وانتقل إلى بلدان أخرى.

ولكن في تطور غريب اكتشف بعض ممن اشترى الأقنعة أن مصدرها من الصين وبالضبط من مدينة "ووهان" التي كانت بؤرة ظهور الفيروس، وفق موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

ونقل الموقع أن موظفة في مطار روما الإيطالية تفاجأت أن القناع الذي اشترته لتحمي نفسها من الفيروس مصدره مدينة ووهان.

وقالت لارا إنها اقتنت قناعها الخاص بعد انتشار خبر تفشي الفيروس.

ولكن بعد شرائه، لاحظت أن المعلومات الموجودة على العلبة تشير إلى أن مصدر القناع ووهان.

وقد تم إنتاجه في أبريل من العام الماضي، أي قبل تفشي الفيروس بكثير، ووزعته شركة الأدوية الإيطالية فارمازاببان على الصيدليات المحلية.

وأكدت الدكتورة ماريا كاتينا إنغيريا، التي تعمل في إحدى الصيدليات المحلية في إيطاليا، أن الأقنعة مصدرها مدينة ووهان، وطلبت قبل شهر وتصل يوميا إلى البلد.

ولكن مع تفشي الفيروس تشهد الصين حاليا نقص في الأقنعة لذلك تطلب بكين من الصيدليات في أوروبا التي تزودها مصانعها بإعادتها للحاجة إليها.

وقالت إنغيريا: "يصلنا حوالي 2000 قناع كل يوم، نحتفظ بالبعض ونرجع الآخر استجابة لطلب الصين".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي".




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
667
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©