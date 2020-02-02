مفاجأة مخيفة.. كمامات كورونا مستوردة من ووهان "بؤرة الفيروس"!

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الكمامات... هل تحمي من فيروس كورونا الجديد؟

*يمن برس - متابعات

ارتفع الإقبال في البلدان الأوروبية على الأقنعة الواقية من فيروس كورونا الذي أودى بحياة العشرات حتى الآن في الصين وانتقل إلى بلدان أخرى.

ولكن في تطور غريب اكتشف بعض ممن اشترى الأقنعة أن مصدرها من الصين وبالضبط من مدينة "ووهان" التي كانت بؤرة ظهور الفيروس، وفق موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

ونقل الموقع أن موظفة في مطار روما الإيطالية تفاجأت أن القناع الذي اشترته لتحمي نفسها من الفيروس مصدره مدينة ووهان.

وقالت لارا إنها اقتنت قناعها الخاص بعد انتشار خبر تفشي الفيروس.

ولكن بعد شرائه، لاحظت أن المعلومات الموجودة على العلبة تشير إلى أن مصدر القناع ووهان.

وقد تم إنتاجه في أبريل من العام الماضي، أي قبل تفشي الفيروس بكثير، ووزعته شركة الأدوية الإيطالية فارمازاببان على الصيدليات المحلية.

وأكدت الدكتورة ماريا كاتينا إنغيريا، التي تعمل في إحدى الصيدليات المحلية في إيطاليا، أن الأقنعة مصدرها مدينة ووهان، وطلبت قبل شهر وتصل يوميا إلى البلد.

ولكن مع تفشي الفيروس تشهد الصين حاليا نقص في الأقنعة لذلك تطلب بكين من الصيدليات في أوروبا التي تزودها مصانعها بإعادتها للحاجة إليها.

وقالت إنغيريا: "يصلنا حوالي 2000 قناع كل يوم، نحتفظ بالبعض ونرجع الآخر استجابة لطلب الصين".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي".