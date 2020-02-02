الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / الإمارات تعلن عن زيادة في عدد إصابات كورونا داخل أراضيها

الإمارات تعلن عن زيادة في عدد إصابات كورونا داخل أراضيها

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تشخيص إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لدى وافد من مدينة ووهان الصينية، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الحالات المكتشفة في الإمارات إلى خمس، وذلك منذ ظهور المرض.



ونقلت "وام" عن وزارة الصحة قولها إن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لدى عائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وأن "حالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم".



كما أكدت الوزارة أنها "تعمل بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة، على اتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية".



وقالت الوزارة إن الحالات التي سجلت في الدولة "لا تستدعي القلق وهي حالات محدودة جدا، خاصة وأن لدى الإمارات نظاما صحيا قويا للترصد ومكافحة الأوبئة".



وطلبت وزارة الصحة الإماراتية، من "المواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تشخيص إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لدى وافد من مدينة ووهان الصينية، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الحالات المكتشفة في الإمارات إلى خمس، وذلك منذ ظهور المرض.ونقلت "وام" عن وزارة الصحة قولها إن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لدى عائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وأن "حالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم".كما أكدت الوزارة أنها "تعمل بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة، على اتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية".وقالت الوزارة إن الحالات التي سجلت في الدولة "لا تستدعي القلق وهي حالات محدودة جدا، خاصة وأن لدى الإمارات نظاما صحيا قويا للترصد ومكافحة الأوبئة".وطلبت وزارة الصحة الإماراتية، من "المواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة".







الإمارات كورونا إصابة جديدة



شارك الخبر أصدقاءك:



714

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







