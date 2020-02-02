انتشار "فيديو" لمتحرش في الرياض والأمن السعودي يتحرى عن الواقعة

*يمن برس - متابعة خاصة
شرعت الهيئات الأمنية في المملكة العربية السعودية في التحري عن واقعة تحرش وثقها فيديو متداول، التقطته كاميرات مراقبة داخل أحد أسواق المملكة.
وقال مصدر مطلع، إن الجهات الأمنية السعودية لم تتلق بلاغا في الحادث، لكنها تواصل التحري والبحث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، قد أشارت إلى أن الفيديو تم تصويره في أحد الأسواق بمحافظة تتبع لمنطقة الرياض.
وفي اللقطات يظهر رجل وهو يحاول التحرش بطريقة بذيئة بسيدة واقفة إلى جانب الطريق، فدفعته بيدها، ليعود من جديد ويكرر محاولته.
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