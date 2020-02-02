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عاجل وحصري.. الجيش الوطني يستعيد مواقع مهمة بجبهة نهم (فيديو+صور)
الأحد, 02 فبراير, 2020 12:45:00 مساءً

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عاجل وحصري.. الجيش الوطني يستعيد مواقع مهمة بجبهة نهم (فيديو+صور)
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*يمن برس - خاص
شنت قوات الشرعية اليوم الأحد هجومًا كبيرًا على عدد من المواقع المهمة والكبيرة في جبهة نهم شمال محافظة مأرب بعد أن استطاعت أن تسيطر عليها جماعة الحوثي في عملية ماتسمى البنيان المرصوص.

ونقل مراسل "يمن برس" عن مصدر عسكري أن أفراد اللواء الثالث مشاة جبلي بجبهة نهم استطاعوا اليوم السيطرة على موقع "قرن عقيب" الاستراتيجي وهو موقع مهم وكبير ومحاذ لجبل يام الذي يعتبر أيضًا من أهم المواقع التي تسعى قوات الشرعية إلى استعادته مجددا من القوات الحوثية.

هذا ويجدر الإشارة إلى أن أغلب مواقع الشرعية في نهم وفرضة نهم ومفرق الجوف قد سقطت منذ أيام بيد الجماعة الحوثية في عملية عسكرية واسعة للحوثي أطلق عليها عملية البنيان المرصوص.
يمن برس - عاجل وحصري.. الجيش الوطني يستعيد مواقع مهمة بجبهة نهم (فيديو+صور)

يمن برس - عاجل وحصري.. الجيش الوطني يستعيد مواقع مهمة بجبهة نهم (فيديو+صور)

يمن برس - عاجل وحصري.. الجيش الوطني يستعيد مواقع مهمة بجبهة نهم (فيديو+صور)



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خاص - يمن برس

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