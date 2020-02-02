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نيران حوثية صديقة في قانية تودي بالعشرات منهم بجبهة قانية

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*يمن برس - خاص



قتل اليوم الأحد أكثر من 16 عنصرًا من عناصر الحوثي في جبهة قانية غربي محافظة مأرب إثر انفجار لغم أرضي بهم في احد المواقع.



ونقل مراسل "يمن برس" عن مصدر عسكري أن اللغم انفجر بهم خلال محاولة أحد أفراد الحوثي زرع اللغم قبل الإنسحاب من الموقع؛ بسبب حدة الإشتباكات وتقدم الجيش الوطني في عدد من المواقع بجبهة قانية.



وأضاف المصدر أنه بالتزامن مع الحادث تمكن الجيش الوطني اليوم من السيطرة على عدد من المواقع بجبهة قانية.



وأشار المصدر إلى أن جثث مسلحي الحوثي شوهدت متطايرة بالأرض بسبب إنفجار اللغم الأرضي بهم خلال محاولتهم زرع اللغم قبل الإنسحاب من الموقع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل اليوم الأحد أكثر من 16 عنصرًا من عناصر الحوثي في جبهة قانية غربي محافظة مأرب إثر انفجار لغم أرضي بهم في احد المواقع.ونقل مراسل "يمن برس" عن مصدر عسكري أن اللغم انفجر بهم خلال محاولة أحد أفراد الحوثي زرع اللغم قبل الإنسحاب من الموقع؛ بسبب حدة الإشتباكات وتقدم الجيش الوطني في عدد من المواقع بجبهة قانية.وأضاف المصدر أنه بالتزامن مع الحادث تمكن الجيش الوطني اليوم من السيطرة على عدد من المواقع بجبهة قانية.وأشار المصدر إلى أن جثث مسلحي الحوثي شوهدت متطايرة بالأرض بسبب إنفجار اللغم الأرضي بهم خلال محاولتهم زرع اللغم قبل الإنسحاب من الموقع.







مقتل وإصابة حوثيين جبهة قانية لغم حوثي



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