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الطلاب اليمنيون في الصين يناشدون الحكومة بإنقاذهم من كورونا

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*يمن برس - متابعة خاصة

ناشد طلاب اليمن الدارسين في الصين الحكومة اليمنية بسرعة اتخاذ إجراءات كفيلة بانقاذهم من انتشار وباء كورونا في عدد من المدن الصينية.



ونشرت صفحة "إتحاد طلاب اليمن في الصين" على صفحتها في الفيسبوك مناشدة لوزارة التعليم العالي بصرف المخصصات الشهرية المتأخرة للطلاب منذ أشهر لإنقاذهم أولا بلقمة العيش، مطالبين في نفس الوقت بسرعة إجلاء الطلاب اليمنيين من المدن الأكثر تضررا بالفيروس إلى أماكن آمنة داخل الصين أو خارجها قبل الكارثة التي يمكن أن تحصل لهؤلاء الطلاب وتوفير كافة الرعاية لهم حسب ما جاء في المناشدة .



على صعيد متصل قالت الحكومة اليمنية إنها تتابع أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في جمهورية الصين الشعبية باستمرار للاطمنئان على أوضاعهم الصحية جراء ما تشهده عدد من المدن الصينية من انتشار لوباء كورونا.



وأوضح وزير التعليم العالي اليمني الدكتور حسين باسلامة أن الوزارة تتابع أوضاع الطلاب اليمنيين عبر الملحقية الثقافية في بكين، مشيرًا في بوست نشره على صفحته بالفيسبوك أنه وجه الملحقية الثقافية في بكين بالوقوف إلى جانب الطلاب اليمنيين وتذليل كافة الصعاب وتقديم كل ما يمكن تقديمه في سبيل رعايتهم والحفاظ على سلامتهم .



وحث الوزير باسلامة الطلاب اليمنيين بالإلتزام بكافة الإرشادات والأنظمة الصادرة عن الجهات الصينية بهذا الخصوص.



جدير بالذكر أن وباء كورونا يشهد انتشارًا مخيفًا في المدن الصينيه وسط أنباء عن سماح السلطات الصينية للسفارات الأجنبية بسحب مواطنيها من المدن الصينية الموبوءة .









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ناشد طلاب اليمن الدارسين في الصين الحكومة اليمنية بسرعة اتخاذ إجراءات كفيلة بانقاذهم من انتشار وباء كورونا في عدد من المدن الصينية.ونشرت صفحة "إتحاد طلاب اليمن في الصين" على صفحتها في الفيسبوك مناشدة لوزارة التعليم العالي بصرف المخصصات الشهرية المتأخرة للطلاب منذ أشهر لإنقاذهم أولا بلقمة العيش، مطالبين في نفس الوقت بسرعة إجلاء الطلاب اليمنيين من المدن الأكثر تضررا بالفيروس إلى أماكن آمنة داخل الصين أو خارجها قبل الكارثة التي يمكن أن تحصل لهؤلاء الطلاب وتوفير كافة الرعاية لهم حسب ما جاء في المناشدة .على صعيد متصل قالت الحكومة اليمنية إنها تتابع أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في جمهورية الصين الشعبية باستمرار للاطمنئان على أوضاعهم الصحية جراء ما تشهده عدد من المدن الصينية من انتشار لوباء كورونا.وأوضح وزير التعليم العالي اليمني الدكتور حسين باسلامة أن الوزارة تتابع أوضاع الطلاب اليمنيين عبر الملحقية الثقافية في بكين، مشيرًا في بوست نشره على صفحته بالفيسبوك أنه وجه الملحقية الثقافية في بكين بالوقوف إلى جانب الطلاب اليمنيين وتذليل كافة الصعاب وتقديم كل ما يمكن تقديمه في سبيل رعايتهم والحفاظ على سلامتهم .وحث الوزير باسلامة الطلاب اليمنيين بالإلتزام بكافة الإرشادات والأنظمة الصادرة عن الجهات الصينية بهذا الخصوص.جدير بالذكر أن وباء كورونا يشهد انتشارًا مخيفًا في المدن الصينيه وسط أنباء عن سماح السلطات الصينية للسفارات الأجنبية بسحب مواطنيها من المدن الصينية الموبوءة .







طلاب اليمن الصين مناشدات انقاذ كورونا



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